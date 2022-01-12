Emekliye Müjde Geldi, 4500 TL Ödeme TC kimlik numaranıza yatacak

Emekli olan vatandaşlar için 4.500 TL'ye kadar ödeme yapılacağı Haberi geldi. Emekli olan kişiler 4.500 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden başvuru yapabilirler. Verilecek olan bu para emekli olan kişilere kredili mevduat hesabı olarak yani artı para Olarak hesaba yatacaktır. Birden fazla bankanın yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte emekli maaşını almış olduğunuz banka şubesinden başvuru yaparak 4500 TL ödeme alabilirsiniz.

PTT 4500 TL ödeme

PTT üzerinden 4500 TL ödeme almak isteyen emekliler emekli maaşını PTT şubeleri üzerinden alması gerekiyor. PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ihtiyaç kredisi veya kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak artı para kullanabilir. PTT üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler en yakın PTT şubesine gidebilir veya PTT mobil uygulaması üzerinden başvurusunu gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası 4500 TL ödeme

Kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 4500 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar 5 dakika içerisinde mobil uygulama üzerinden Ziraat Bankası artı para başvurusunda bulunabilir. Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlara yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Emekli olan kişiler 4.500 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa Ziraat Bankası şubelerine de gidebilir ayrıca bankadır internet sitesi üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de artı para başvurusunda bulunabilir. 4.500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 36 ay vadeli kredi kullanabilir 4.500 TL'ye kadar nakit avans başvurusu yapmak istiyorsanız da harcamış olduğunuz paranın 12 ay vadeye kadar bölebilirsiniz.

Garanti Bankası 4500 TL Ödeme

Garanti Bankası 4500 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar banka mobil uygulamasına giriş yaparak kendi emekli maaşını hesapları üzerinden artı para kullanabilir. Garanti Bankası 4500 TL ödeme almak istiyorsa 36 ay vadeli 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu da istediğiniz zaman yapabiliyorsunuz. Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız 4500 TL ödeme için hemen hesabınıza para yatırmanız mümkün olacaktır. Garanti Bankası düşük faiz oranları ile birlikte emekli vatandaşlara sürekli olarak kampanyalar yaparken güncel faizler öğrenmek için banka resmi internet sitesine girebilirsiniz.