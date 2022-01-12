Cebinde Cep Telefonu Olan Kişiler Mesaj Atarak 75.000 TL Alıyor! Son Dakika

Cep telefonunuz üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilere, Finansbank üzerinden son dakika haberi geldi. Oturduğunuz yerden başvuru yaparak, 36 ay vadeli 75000 TL'ye kadar acil ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler belirtilen şartlara uygun olur, kredi başvuruları için 3 ay ertelemeli olarak SMS kredi kampanyasına katılabilir. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte sizin kimlik numaranız, sorgulamaya girer ve bu sorgulama sonrasında nakit onayı alıp alamadığınız görülür.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 75000 TL'ye kadar yüksek limitli kredi kullanmak istiyorlarsa, bankanın belirttiği kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekiyor.

Cep telefonu üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların daha önce banka çalışmalarının olması şarttır. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorlarsa o cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atmaları gerekiyor.

SMS ile Başvuru

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, 75000 TL ye kadar hızlı bir şekilde kredi kullanabilmek için başvuruyu, cep telefonlarının mesaj kısmına girerek ve kimlik numarasını yazarak, 50 30 numarasına atarak yapacak.

Cep telefonunuz üzerinden 50 30 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında banka, sizleri 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri mesajda gönderecektir.

QNB Finansbank, eğer kredi onayı verirse sizlere 75000 TL'ye kadar değerlendirme yapacak ve ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgi mesajda, gösterecektir. Onaylanan tutar kadar krediye en yakın banka şubesine giderek veya bu bankada bir hesabınız varsa, internet bankacılığını da kullanarak istediğiniz zaman, hesabınıza yatırabilirsiniz.

50000 TL üzerindeki kredilerde banka 24 ay vadeye kadar işlem yaparken, 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredilerinde banka 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor.