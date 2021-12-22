Emekliye Müjde, Bankalar 2500 TL Ödeme Yapacak, Duyuru Yapıldı

Emekli olan kişiler acil paraya ihtiyaçları olması durumunda Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 2500 TL ödeme alacak. Bankalar emekli olması durumunda vatandaşları 2.500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. 2500 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerde bankaların mobil uygulamalarına girerek istedikleri zaman kredi onayı alabilecek. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 2500 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeye kadar ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kullanırlarsa düşük faiz oranları ile işlem yapabilecek.

Emekli olan vatandaşlar için verilecek olan 2500 TL ve üzerindeki ödemeler için ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapmak istiyorsanız başvuru yaparken bu durumu belirtmeniz gerekiyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 2.500 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler emekli maaşını bankadan alıyor ve daha önce Kredi kullansalar bile bu parayı istedikleri zaman acil nakit ihtiyacı için kullanabilecekler.

2.500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi değil eğer nakit avans limiti kullanmak istiyorsanız 12 ay vadeye kadar böyle bileceğiniz artı para imkanından faydalanabilir ve emekli maaşı hesabınız üzerinden bu başvuru yapabilirsiniz. 2.500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 12 ay vadeye kadar almış oldukları bu Kredi limitleri ile birlikte acil ihtiyaçlarını artı para ile kullanmak isterlerse düzenli olarak ödemeler yapan kişilere daha yüksek limitlerde de artı para imkanı sunulmaktadır.

Emekli olan vatandaşlar için verilecek olan 2500 TL ödeme kamu bankaları haricinde özel bankalar tarafından da veriliyor. Denizbank yapmış olduğu kampanya ile birlikte kurtaran hesap adında bir hesap açarak emekli olan kişilerin ve emekli maaşını kendi Bankasından alan kişilerin hesaplarına artı para yatıracak. Denizbank hesabınız varsa cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek kurtaran yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3280 numarasına gönderin. Beş dakika içerisinde sizlere sonuç gelecek ve onaylanan tutar sizin hesabınıza yatacak.

Denizbank haricinde İş Bankası Akbank Yapı Kredi Bankası Şekerbank ve qnb Finansbank tarafından da emekli maaşı alan vatandaşlar emekli maaşı üzerinden 2500 TL ve üzerinde ödeme alabiliyor.