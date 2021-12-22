Son Dakika: Akbank 7500 TL Ödeme Yapacak, 90 Gün Erteleniyor

Bankalardan son zamanlarda en çok başvuru alınan Kredi ürünleri ihtiyaç kredisi olmaktadır. Her bankanın kendine özel yapmış olduğu bu kampanyalar ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için düşük faiz oranları ile işlem yapılmaktadır. Akbank son dakika yapmış olduğu duyuru ile birlikte kendi bankası'nda hesabı olan vatandaşlar için şubelere gitmeden 7500 TL kredi ödemesi yapacağını açıkladı.

Akbank üzerinden yapılan bu kampanya ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar 7500 TL ödeme almak istiyorsa en yakın banka şubesine giderek hesap açabilir. Banka üzerinden açmış olduğunuz bireysel hesap ile birlikte internet bankacılığı şifresi alarak akbank'ın mobil uygulaması olan Akbank direkt uygulamasına giriş yapabilir ve buradan 7gün 24saat kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Akbank 7.500 TL'ye kadar vereceği ödemeler için bankaya başvuru yapacak olan kişilere bazı şartlar sunuyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 7500 TL ödeme almak istiyorsa en az kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekiyor.

Banka ayrıca 18 yaşından büyük olan kişiler için kredi başvurusu alıyor. 65 yaşına kadar olan kişiler için banka sigortalı olarak çalışıyor olmasını isterken 65 yaş üzerinde vatandaşlara Kredi vermesi için emekli olması şartı koşuyor. 7500 TL ödeme aldığınız zaman banka ilk taksit ödemesinde sizlere 90 gün erteleme yapacak ve toplamda da en fazla 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunacak.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu için ayrıca sms ile işlem yapabilirsiniz

Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını 4425 numarasını mesaj olarak gönderebilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kredi onayı almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek onaylı tutarlı krediyi banka şubesi üzerinden kimlikleri ile birlikte kullanabilir.

Akbank SMS kredi haricinde ayrıca 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayan vatandaşlar için de ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Müşteri hizmetleri numarasını arayarak güncel faiz oranlarını öğrenebilir ve ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.