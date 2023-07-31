Geçim sıkıntısı yaşayan emekliler için sevindirici bir haber! ING Bank, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyanlara cazip promosyon ve ek ödeme fırsatları sunuyor. Bankanın yeni kampanyası kapsamında, emekli maaşını ING Bank üzerinden alan herkes, 8250 TL'ye kadar nakit ödeme alma şansına sahip olacak. Bu ödeme için bankada 3 yıl boyunca emekli maaşı almanız yeterli olacak.

Kampanya detaylarına göre, 8250 TL ödeme almak için ilk olarak 7000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak. Bunun yanı sıra, geri ödemesiz olarak 1250 TL ek ödeme daha verilecek. Toplamda 8250 TL'lik bu ödeme, emekli maaşını ING Bank'tan alan kişilerin hemen hesaplarına yatırılacak. Böylece, maddi açıdan rahat bir nefes almak mümkün olacak.

ING Bank, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşterilere birçok avantaj sunuyor. Promosyon kampanyasının yanı sıra, bankanın diğer fırsatlarından da faydalanma imkanı bulunuyor. Ayrıca, emekli maaşını ING Bank'ta tutan herkes, bu bankanın sunduğu hizmetleri de hemen kullanabilecek.

Emekli maaşını ING Bank'tan almak isteyenler için 7000 TL'lik promosyon şartları da açıklandı. Banka, 3500 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlara bu promosyonu sunuyor. Ödemeler, 2 gün içinde emekli maaş hesabına yatırılacak. Ayrıca, referans göstererek bir arkadaşını ING Bank'a yönlendiren emeklilere 1250 TL ek ödeme verilecek.

Başvurular, banka şubeleri aracılığıyla yapılabileceği gibi ING mobil uygulaması üzerinden de kolayca gerçekleştirilebilir. Ayrıca, e-devlet sistemi üzerinden de maaş taşıma işlemleri tamamlanabilir.

Bu fırsatlardan yararlanmak için, emekli maaşınızı ING Bank'a taşıyarak 3 yıl boyunca bu bankada kalmanız gerekmektedir. Unutmayın, ING Bank sizin için sadece bir finans kurumu değil, aynı zamanda sağladığı avantajlarla da yaşamınızı kolaylaştıran bir dost olacak!