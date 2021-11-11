Emekliye müjde: 50.000 TL'ye kadar emekli maaşı üzerinden ihtiyaç kredisi verilecek

Emekli olan kişileri kendi emekli maaşların üzerinden alabilecekleri 50.000 TL kredi kampanyası bu sabah itibariyle başladı. Kredi kullanacak olan emeklilere bankalar tarafından verilecek ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli olacak ve ilk taksit ödemesi isteyen müşteriler de 45 gün isteyen müşteriler de ise 90 gün ertelemeli olarak yapılabilecek. Kendi emekli maaşı hesabını üzerinden alacağınız ihtiyaç kredisine başvuru yapacak olan emekliler daha önce bankalardan kredi kullandı larsa borç kapatma Kredisi olarak 50.000 TL'ye kadar onay alabilecek. Emekli olan kişiler ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda ayrıca bankadan 5000 TL'ye kadar da nakit avans limitleri kullanabilir.

Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuru sonrasında bazı özel bankalar ve diğer kamu bankaları da kampanyaya dahil oldu.

Ziraat Bankası emekli maaşı üzerinden 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Ziraat Bankası emekli olan müşterilerin ilk tercih ettiği banka olmasından ötürü Kredi kullanacak olan emeklilere sürekli kampanyalar yapan bir bankadır. Ziraat Bankası kamu Bankası olmasından dolayı düşük faiz oranları ile emekli ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Emekliye ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler Bu bankadan maaş alması durumunda banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuruları yapabiliyorlar.

Emekli olan kişiler Daha önce bu bankadan kredi kullandıysa tekrardan 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi için başvuruyu sadece banka şubelerinden yapabilir. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek 50.000 TL emekli kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz.

VakıfBank emekli olan kişilere 50.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı

Kolay bir şekilde onay alabileceğiniz ve düşük faizlerle kaydı kullanabileceğimiz bir diğer banka Vakıfbank olmaktadır. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız banka üzerinden istediğiniz limitlerde ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. 50.000 TL'ye kadar verilen krediler de 36 ay vade ile işlem yapan bu bankalar 50.000 TL üzerinde 24 ay vade ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek veya bu bankadaki hesabınız üzerinden aldığınız internet şifresi ile birlikte internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yaparak 50.000 TL onay alıp almadığınızı görebilirsiniz.