50 yaşına kadar olanlar dikkat! Başvuru yaparak 10.000 TL onay alacaksınız

50 yaşında olan kişilere 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası yapan bankalar yeni kampanyaları ile birlikte hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini ve bu kredilerde acil destek kredisi olarak müşterilere yardım edeceği duyuruldu. Acil paraya ihtiyacımız olduğu zaman 10.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişiler 18 ile 50 yaş arasında ise ve düzenli bir geliri varsa 10.000 TL'ye kadar kredi notu düşük olsa bile kredi onayı alabilecek. Bankalar 1200 ve üzerinde kredi notu olan ve Banka kredi sicili temiz olan kişilere hemen onay vermektedir.

Denizbank 10.000 TL kredi başvurusu

Denizbank 50 yaşına kadar olan müşterilere 10.000 TL'ye kadar istedikleri zaman kullanabilecekleri yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Denizbank üzerinden SMS atarak hemen kredi başvurusu yapabilecek ve onaylanan tutar kadar krediyi hemen hesaba yatırabileceksiniz. DenizBank'tan SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonları üzerinden atacakları ücretli mesaj ile 5 dakika içerisinde Kredi sonucu öğrenebilir. Kredim yazılı boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına gönderin.

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu

Qnb Finansbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler belirli şartlar dahilinde hemen kredi onayı alabilir. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler t.c. kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj olarak göndererek Kredi başvurusunda bulunabilir. T.c. kimlik numaranızı 5030 numarasını mesaj olarak gönderirsiniz sizleri 5 dakika içerisinde Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutarı hemen hesabınıza yatırabilecek siniz. Qnb mobil uygulaması üzerinden ve qnb Finansbank resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir 10.000 TL'ye kadar onay alabilirsiniz.

Akbank'tan mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve yaş sınırı 18 ile 50 arasında olan sigortalı olarak çalışan kişilere Akbank direkt mobil uygulaması üzerinden düşük faizli 10.000 TL ve üzerinde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vermektedir. 10.000 TL kredi başvurusu yapabilmeniz için bankada hesabınızın olması ve bu hesap üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredi başvurusu yapmanız gerekmektedir.