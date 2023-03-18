Emekliye Müjde: 18 25 Mart Arası Ek Ödeme Olacak

18 ve 25 Mart tarihleri arasında emekli maaşı hesaplarınız üzerinden ek ödeme almak istiyorsanız özellikle devlet destekli olarak verilecek 30.000 TL krediler için başvuru şartlarına uygun olarak işlemleriniz hızlı bir şekilde yapılabilecek ve kredi ödemeleri hemen sizlere verileceklerdir.

18 ve 25 Mart tarihleri arasında 30.000 TL'ye kadar emekli maaşı hesaplarımız üzerinden alabileceğiniz bu krediler hızlı bir şekilde hesaplarımıza yatırılarak kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de işlemlerinizi yapabilecek ve kredi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceğiniz ve bu kredileri hesaplarınıza yatırabileceğiniz kampanyalara katılarak dilediğiniz zaman ödemeler alabilecek ve bu kredileri hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalara uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde ödemeler vermektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşların belirtilen şartlara uygun olması durumunda kendi emekli maaşı hesapları üzerinden alacakları ek ödemeler ile ilgili kararı açıkladı.

3 kamu Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu internet bankacılığı uygulaması üzerinden yaparak şubelere gitmeden de 30.000 TL olarak kendi hesabınıza yatırabilecek ve bu şekilde kredi kullanılabiliyorsunuz. ₺30.000 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak verilecek kredilerde sizlere ilk taksit ödemelerinde de 90 gün erteleme yapma imkanı sunulur ve aynı zamanda emekli maaşı hesapları üzerinden daha önce Kredi almayan vatandaşlar emekli kredisi ödemelerinden faydalanarak bankalara giderek yüksek limitli kredilerde kullanabilmektedir.