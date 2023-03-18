İşte hastane işçi alımı başvuru şartları... 18-31 Mart hastanelere mülakat olmadan en az 9.000 TL maaşla sekreter, sağlıkçı, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor. Kamuda ve özel sektörde binlerce güvenlik görevlisi alımı başvurusu başladı ve başvurular devam ediyor. Bu kapsamda birçok ilde hastanelere binlerce personel ve işçi alımı yapılacak. İşçi kadrolarına yapılacak personel alımında ikamet şartının olmadığı belirtildi. Alımın detayları ve başvuru şartları haberimizde.

Güvenlik, temizlik personeli, büro personeli, sekreter gibi kadrolara yapılacak personel alımında adayların başvuru şartları arasında T.C. vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, ceza yargılaması geçirmemiş olma, askerlik durumunun uygun olması ve atanacağı görevini devamlı olarak yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması yer alıyor.

Sağlık sektöründe de 42 bin 500 personel alımı yapılacağı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımının ilanının iptal edilmediğini ve onayda olduğunu belirterek personel alımının yapılacağını duyurdu.

Başvuru yapacak adaylar için iş ilanları siteleri, belediye ilan panoları, hastane ilan panoları gibi kaynakları takip etmeleri gerekiyor. Adaylar başvuru şartlarını taşıdıklarında, başvuru sürecine dahil olabilir ve işe alım şansı yakalayabilirler.

Güncel iş ilanlarını takip ederek, uygun olan pozisyonlar için başvuru yapmak iş arayanlar için büyük bir fırsat olabilir. Başvuru sürecinde, adayların dikkat etmeleri gereken hususlar arasında başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak, talep edilen belgeleri tamamlamak ve başvuru tarihleri içinde başvuru yapmak yer alıyor.

Kamuda ve özel sektörde yapılan iş alımları, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru sürecinde adayların, başvuru şartlarını dikkate almaları, gereken belgeleri tamamlamaları ve başvurularını zamanında yapmaları önemli. Bu sayede iş arayanlar, uygun pozisyonlarda işe alım şansı elde edebilirler.

haber24.com özel haber