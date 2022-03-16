Emekliye Meclis Müjdesi Geldi! Emeklinin Para Sıkıntı Kalmadı! Emekli olan kişilere meclisten müjdeli haber geldi. Emekliye son dakika kampanyasında emekli olan kişilerin hemen sonuç alacakları kampanya başladı. Ziraat bankası başta olmak üzere, Halkbank, PTT ve Vakıfbank üzerinden de emekli maaşı alacak kişilere yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullandırılacak ve bu krediler devlet destekli olarak kişilerin hesaplarına yatacak. Kullanacağınız bu krediler ile birlikte sizlerde diğer bankadaki olan tüm borçlarınızı kapatacaksınız. Meclis onayından da geçen ve sadece kamu bankalarının emekliler için verdiği bu kampanyanın başvuruları sadece şubelerden değil banka şubeleri haricinde internet üzerinden de yapılmaktadır.

Ziraat Bankası!

Emekli olan kişilerin en çok hesabı olan bankası Ziraat Bankası olmaktadır. Bu sebepten ötürü bu devlet bankası, devlet destekli olarak verilen tüm kredi kampanyalarında ilk sırada yer almaktadır. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan kişilere banka 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi imkanı sunmaktadır. Bu devlet bankası üzerinden emekli maaşı alırsanız banka sizlere hemen sonuç vermektedir. Ziraat bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler ayrıca 750 TL emekli promosyonu da alacaklardır.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirler. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olursunuz ve kredinizi hemen kullanırsınız. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız hemen sonucunuzu alacağınız internet bankacılığı kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Banka emekli olan ve çalışan herkese verdiği bu kredilerde, diğer bankalardaki olan kredi kartı, kredi ve varsa KMH hesabı borçlarınızı kapatarak hemen kendi bankasına transfer etmektedir.