Nijerya: 2019'da 100 Milyon Varil Petrolden Haber Alınamadı

2019 yılında Nijerya'nın devlet petrol şirketi tarafından 100 milyon varilden fazla ham petrolden haber alınamadığını, milletvekilleri ülkenin genel denetçisinin raporunu incelerken keşfettiler.

Yerel basında Çarşamba günü çıkan haberlere göre, bulgular geçtiğimiz günlerde parlamentonun her iki meclisindeki kamu hesaplarıyla ilgili komitelerin raporu değerlendirmek üzere yaptığı ortak oturumda ortaya çıkarıldı.

Raporda, Federasyon Genel Denetçiliği ofisi, Nijerya Ulusal Petrol Şirketi Limited Şirketi'ni (NNPC), 2019'da iç tüketim için kaldırılan yaklaşık 107,2 milyon varil ham petrolü hesaba katmamakla suçladı.

"NNPC Grup Genel Müdürü'nden 1 Ocak- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Rafinerilere Ham Petrol tahsisinin tam programını sağlaması talep edilir, kullanılmayan ham petrol satışının ayrıntılarını sunmak ve 2019'da kaldırılan toplam 107.239.436,00 bbls yerli ham petrol ile uzlaştırmak ve kullanılmayan ham petrolün Federasyon Hesabına satışından elde edilen havale tutarı, " ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Federasyonun Muhasebeci-Genel Muhasebecisi'nin NNPC'nin 1.272.606.864.000 naira (3bn $) verdiğini söylemesine rağmen sadece 608.710.292.773.44 naira (1.4bn $) aldığını söylediği de belirtildi.

NNPC sözcüsü El Cezire'nin birden fazla soruşturmasına yanıt vermedi.

Bu, Nijerya'nın çıkarıcı sektör izleme örgütü National Extractive Industries Extractive Initiative'in (NEITI) bir raporunda, Nijerya'da faaliyet gösteren yaklaşık 100 petrol ve gaz şirketinin hükümete 2,6 trilyon naira (6,2 milyar dolar) vergi, telif hakkı ve kiralama imtiyaz borcu olduğunu söylemesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

Aktivistler ve sivil toplum liderleri, denetçinin raporunun çıkarıcı sektördeki endemik yolsuzluğun kanıtı olduğunu söylediler.

Bölgedeki sosyopolitik bir grup olan Nijer Delta Kongresi (NDC) liderlerinden Nubari Saatah telefonla yaptığı açıklamada, "Bu, 2019'daki ulusal bütçemizin neredeyse yüzde 25'ine denk geldi." dedi. "Bu sadece NNPC'nin siyasi liderliğinin yüzsüzlüğünü gösteriyor. Bu, Nijerya devletinin yıllar içinde ne kadar derine battıklarını gösteriyor. Yüz milyon varil – bu bir ulusun petrol üretiminin neredeyse dörtte biri." dedi.

Saatah, "NNPC'nin paraları olmadığına dair duyurular yaptığını her geçen gün görebilirsiniz ve bunun ülke üzerindeki etkisini görebilirsiniz" diye de ekledi. "Şu anda fazla ham hesabımızda yeterli paramız bile yok ve kayıp milyonlar bir kerelik bir olaymış gibi görünmüyor."

NDC, ulusal petrol şirketinin liderliğinin "bir suç girişiminin" işletilmesi için soruşturulmasını istediğini açıkladı.

Bu, NNPC'nin federal hesaplara gelir havale etmemekle suçlandığı ilk olay değildi. 2018'de NEITI, ulusal petrol şirketinin, Nijerya Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (NLNG) Limited tarafından federasyon hesaplarına temettü olarak ödendiği bildirilen 16,8 milyar doları havale edemediğini iddia etti.

Afrika'nın en büyük petrol üreticisi Nijerya, Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, günde 2,5 milyon varil üretim kapasitesine sahip olmasına rağmen günlük ortalama 1,5 milyon varil ham petrol kaldırıyor.

Ülke, dövizi için petrole dayanan bir ekonomide yaygın ham petrol hırsızlığını önlemekte zorlanıyor. Nijerya, hükümet kayıtlarına göre Nijer Deltası bölgesini çaprazlayan boru hatlarına yasadışı olarak dokunan kişilere günde yaklaşık 150 bin varil petrol kaybediyor.

Bu, yarısı yoksulluk içinde yaşayan 200 milyonluk ulusun mevcut fiyatları kullanarak petrol hırsızlığına yılda 4 milyar dolardan fazla zarar edebileceği anlamına geliyor.

Son haftalarda, yakıt kıtlığı küçük işletmeleri de felç etti ve Afrika'nın en büyük ekonomisinde iç hat uçuş programlarını aksattı.

Abuja merkezli kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Yasama Savunuculuğu Merkezi (CISLAC) müdürü Auwal Musa Rafsanjani El Cezire'ye verdiği demeçte, "Burası ekonominin hasta olduğu yer." dedi. "Akaryakıt fiyatının düşürülmesinden ziyade, yakıt giderek daha pahalı hale geldi ve bunun nedeni hem ham hem de rafine ürünlerden kaynaklanan yaygın petrol hırsızlığıdır."