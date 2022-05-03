Emekliye Mayıs Ayında Yeni Ödeme Haberi Var! Son Dakika Müjdeli Haber!

Emeklilere Sevindiren Haber. Milyonlarca emekli vatandaş yaklaşan Ramazan bayramı dolayısıyla ikramiye ödemelerinden faydalanıyor. Yaşanan son dakika gelişmesi ile birlikte ise bugün tarihi itibari ile bankalara giderek paralarını çekebilecekler. Hemen bankaya giden emekliler Ramazan bayramı ikramiyeleri olan 1.100 TL yi çekebilecekler. 29 Nisan tarihinde hesaplara geçen ikramiyelerle birlikte aynı zamanda Mayıs ayı maaşları da emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Bu sayede milyonlarca emekli vatandaş tam anlamıyla çifte bayram yaşamış olacaklar. Manşetlerde emekliler dikkat hemen bugün gidip paranızı çekebilirsiniz başlıklı haber emekli vatandaşları bir hayli sevindirecek. Milyonlarca emekli vatandaşı sevindiren bu gelişme ile birlikte 4c li emekliler hem ikramiyelerini hem de mayıs ayı aylıklarını alabilecekler.

Bayram Öncesi Emeklilerin Yüzü Gülecek

Milyonlarca emekli vatandaşın Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün hesaplara geçirildi. Bayram öncesi emeklilerin yüzü gülecek. 27 Nisan da başlayan ikramiye ödemeleri bugünde hızlı bir şekilde devam ediyor. 4b li emekliler ikramiyelerini 27 Nisan tarihinde aldılar. 4a lı olan emekliler ise 28 Nisan tarihinde Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerini bankalardan çekebildiler.

Yaşanan yeni bir gelişme ile birlikte ise 4c li olan emekli vatandaşların emekli ikramiyeleri ve aynı zamanda mayıs ayı maaşları bugün hesaplara yatırıldı. Emeklilerin yüzleri gelen bu haberle birlikte gülmeyi başardı. Yapılan bu ödemeler ise 2 Mayıs Ramazan bayramı öncesinde emekli vatandaşlarım hesaplarına yatırılmış oldu.

Ramazan Bayramı İkramiyelerinden Kimler Faydalanıyor

Devlet tarafından iki bayramda emekli olan ve hak sahibi olan vatandaşlar için 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemeleri yapılıyor. İkramiyeden ise belirli şartları taşıyan vatandaşlar yararlanıyor. Emekli dul yetim, gazi ve harp malulleri, şehit yakınları, SSK, BAĞ-KUR ve gaziler bu ödemeden faydalanabiliyor. Sıra ile hesaplara yatırılan bayram ikramiye ödemeleri bin yüz TL olarak belirlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise engelli vatandaşlar için her ay ödenen evde bakım aylığı Nisan ödemelerini de bakıcıların hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Ramazan Bayramı öncesinde hem maaşlar hem de ikramiye ödemeleri vatandaşların hesaplarına geçirildi. 27 Nisan tarihinde başlanan ödemeler 29 Nisan tarihinde de devam etti.