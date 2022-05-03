ING Bank'tan Nakit Ödeme Sürprizi Geldi! Bankadan Yapılan Açıklama Son Dakika Duyuruldu!

ING Bank'tan Kredi Sürprizi Geldi. 2022 yılı birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de oldukça sıkıntılı bir süreç olarak ilerliyor. Enflasyonun son yılların en yüksek seviyelerini görmesi ve artan gider tutarları vatandaşların nakit paraya olan ihtiyaçlarını artırıyor. ING Bank'ın sunmuş olduğu faiz ödemesinin bulunmadığı kredi imkânı birçok vatandaşa adeta ilaç gibi geldi.

Faizi Olmayan Kredi Seçeneği

Özel bankalar arasında sunduğu imkânlarla adından söz ettiren ING Bankasının Turuncu Ekstra hizmeti kapsamında 5.000 TL anında kredi çekme olanağı müşterilerine sunuluyor. Bu hizmetten yararlanmak için Turuncu Ekstra kart sahibi vatandaşların aylık 1.250 TL civarında kullanım sözü veren kart sahiplerine nakit olarak geri ödeme imkânı sunulacağı ifade edildi. Böylece bu imkân koşulunda faizin olmadığı ve cüzi miktarlarda ödemelerle 5.000 TL kredi çekileceği banka tarafında açıklandı.

Zor zamanlar geçiren ve özellikle Rusya'nın Ukrayna Devletine karşı başlatmış olduğu savaşın etkileri piyasaları olumsuz etkiledi. Ham madde ihtiyacının çoğaldığı ama yeterli ham maddenin bulunmadığından dolayı gıdalarda önü alınamayan bir artışın yaşandığı görülüyor. Birçok ülkeyi de etkileyen savaş Türkiye'yi de birçok yönden olumsuz şekilde etkiledi. Bu etkilerin geçim derdinde bulunan halk için sıkıntıların başlamasına yol açması da görülen bir gerçektir. ING Bank'ın faizinin yüzde 0 olarak belirlendiği kredi imkânı bu açıdan vatandaşların taleplerine göre oldukça iyi bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Aylık Ödeme Tutarı Ne Kadar?

ING Bank'ın Turuncu Ekstra hizmeti kapsamında sunulan kredi seçeneğinde ödeme koşulları da banka tarafından ayrıntılı olarak belirlendi. Buna göre 0 faizli kredi imkânında çekilen 5.000 TL'nin aylık ödeme tutarının 261,61 TL olduğu açıklandı. Kredinin ödenme şeklinin de 2 yıl yani 24 aya kadar olabileceği de duyurular bölümünde yer aldı.

Faizin olmadığı ve sadece Turuncu Kart üzerinden aylık 1.250 TL harcamanın yapılmasına onay veren müşteriler için faizin 0 olduğu kredi çekme imkânının sunulduğu açıklandı. Kredi için yapılması gerekenlerinde ayrıntılı olarak açıklandı. ING Bank mobil uygulama üzerinden Turuncu Ekstra karta başvurunun yapılmasının ardından onay alındıktan sonra kredi için başvurunun gerçekleşebileceği belirtildi.