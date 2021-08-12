Emekliye Limitleri Yükselttiler, Bankalar Devletten Çağrı Aldı, 100.000 TL Faizsiz Kredi Dönemi Resmen Başladı. Son dakika haberi olarak verilen bu destek kredisinde sizlere hemen destek ödemesi yapılacak. Şartlara uygun olanlar bankalardan faizsiz kredi alacak.

Emekliler, bankalardan kredi kullanabilmeleri için öncelikli olarak maaş taşıması yapması gerekiyor. Her ne kadar bu kadar mecburi olmasa da bankalar maaş taşımanız durumunda sizlere kredi vereceklerini söyleyeceklerdir. Aslında hem banka kadar, hem de sizin içinde bu sistem oldukça rahat olacaktır. Maaşınız yattığında kredi ödemesini banka otomatik olarak kesecek, ödeme konusunda takip etme olayını ortadan kaldıracaksınız. Bu şekilde bankalar, emeklilerin kendilerini seçmeleri için kampanyalar yapmaktadırlar.

Emeklilere kredi veren özel ve kamu bankaları verdikleri kredilerde bir faiz oranı uygularlar. Bu faiz oranı ihtiyaç kredisi faizleridir. Bu şekilde kredi başvurusu yaparak, bu faizleri aldığınız kredinin vadesi bitesiye kadar ödeyeceksiniz.

Dinimize göre haram olan bu faiz yerine bankalardan faizsiz kredi alacaksanız da katılım bankaları sizlere bu konuda yardımcı olmaktadırlar. Ülkemizde bulunan 6 katılım bankası, emekli maaşlarınızı taşımanız durumunda sizlere helal emekli kredisi vermektedir. Helal emekli kredisi aldığınızda tüm bankacılık işlemlerinde faiz uygulanmaz ve gönül rahatlığı ile kredinizi kullanabilirsiniz. Vereceğimiz bu bankalardan sadece ihtiyaç kredisi değil, konut ve taşıt kredisi alacaksanız da faizsiz işlem yapacağınızı söylemek istiyoruz. işte Türkiye'de emekliye 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veren bankalar.

Ziraat Katılım Bankası 100.000 TL Faizsiz emekli kredisi

Ziraat Katılım Bankası, kamu katılım bankası olarak hizmet vermektedir. Ülkemizdeki köklü bankalardan olan Ziraat bankası'nın katılım bankası olarak yeni açılan bu banka, faizsiz bankacılık hizmeti veriyor. Emeklilerin eğer faizsiz olarak kredi alacakları banka arayışları varsa en yakın Ziraat katılım bankası şubesine giderek 100.000 TL'ye kadar emekli maaşı taşınması durumunda faizsiz kredi alacaklarını söylemek istiyoruz. Banka 36 ay vadeye kadar ve dileyen müşterilere ilk taksit ödemelerini 6 ay erteleme yaparak ihtiyaç finansman kredisi vermektedir. Tamamen faizsiz ve helal olarak kullandırılan bu kredilerde banka uygun kar payı oranları ile sizlere imkan verecektir. Size en yakın Ziraat Katılım Bankasına giderek emekli kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Türkiye Finans Katılım Bankası Emekliye 100.000 TL Kredi

100 de 100 Türk sermaye olan Türkiye Finans ve Katılım bankası üzerinden de 100.000 TL emekli kredisi kullanabilirsiniz. Türkiye Finans üzerinden katılım bankası olarak işlem yapacaksınız. Bankanın verdiği ihtiyaç kredisi faizsiz olarak sizlere sunulacaktır. Kredi için en yakın banka şubesine giderek, bankaya maaş taşıma işlemlerini yapacağınızı ve buna karşılık kredi alacağınızı söylemeniz yeterlidir. Kredi değerlendirilmesi yapıldıktan sonra banka hemen size ne kadar onay vereceğini gösterecektir.

Bu iki banka haricinde emekli kredisi için Kuveyt Türk, Emlak Katılım, Vakıf Katılım ve Albaraka Türk Katılım bankası üzerinden de emekli kredisi alabilirsiniz. Alacağınız krediler faizsiz olarak verilecektir. Özellikle hac ve umre için kredi alacak kişilerde 6 ay ertelemeli faizsiz bu kredileri katılım bankalarından alabilmektedirler.