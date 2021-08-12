Çağatay Ulusoy'dan Bir İlk! Şaşırtıcı Proje ile Anılıyor!

İlk olarak mankenlik yaparak kariyerine adım atan ancak daha sonra oyunculuk yapmaya başlayan başarılı isim Çağatay Ulusoy, her gün kendini geliştiriyor. Birbirinden başarılı projelerde rol almaya devam eden ünlü isim, son olarak sıra dışı bir iş ile anıldı. Yetenekli oyuncunun adı pek çok projede geçerken gerçekler de merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un isminin bu kez farklı bir proje ile anılması sevenleri tarafından coşku ile karşılandı.

Çağatay Ulusoy, Blu TV'de seyirci karşısına çıkan Yeşilçam filminde rol üstlenmiş ve adından söz ettirmişti. Netflix'te ise seyirci kitlesi ile buluşan “Kağıttan Hayatlar” filminde başrol oynayan ünlü isim, bu kez yeni bir rol için kolları sıvadı. Oyuncunun adı her gün yeni bir dizi ile anılırken vereceği karar da merak konusu oldu

Bu kez sıra dışı bir proje ile anılan Çağatay Ulusoy'un Netflix projesi için hazırlıklara başladığı bilgisine ulaşıldı. Konu hakkında ortaya atılan iddialara göre Black İstanbul ismi ile oyuncu ekranlara geri dönecek. İngiliz bilim kurgu dizisi olan Black Mirror Türkiye versiyonu olacak olan Black İstanbul İngiltere'de büyük ses getirmişti ve yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Projenin her yeni bölümünde dizinin orijinalinde yapıldığı gibi farklı hikayeler işlenecek ve ana karakter Çağatay Ulusoy tarafından canlandırılacak. Bu bilgiler ise henüz kesinlik kazanmış değil ancak Çağatay Ulusoy'un hayranları güzel haberi bekliyor. Konu hakkında resmi bir açıklamaya henüz ulaşılamadı ancak Çağatay Ulusoy projeyi onaylarsa Türk dizi dünyasında yeni bir çığır açılacak.

Bunun yanı sıra, Çağatay Ulusoy hakkında bir ay önce yeni bir iddia ortaya atılmış ve konu hakkında detaylar merak konusu olmuştu. Söylentilere göre başarılı oyuncu Alina Boz ve Çağatay Ulusoy Amazon Prime’ın Türkiye'de ilk kez gerçekleştireceği bir proje yapılması için görüşmeler sürdürüyordu. Konu hakkında ortaya atılan bu iddiaya göre ise resmi bir açıklama henüz gelmedi.