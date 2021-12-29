Emekliye Kimlik Kartıyla 12.000 TL Ödeme Verilecek, Bankacı Açıkladı

Emekli olan vatandaşlar için kampanya başlatan Akbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere 12.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini açıkladı. Akbank üzerinden başlatılan bu kampanya ile birlikte emekli olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden de istedikleri zaman nakit kredi için başvuruda bulunabilir.

Akbank, başlatmış olduğu bu kampanyada özellikle emekli olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile kredi vereceğini açıkladı. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilere emekli olması durumunda emekli maaşlarını bu bankadan almaları ile birlikte yüksek limitli kredi kullanabiliyorlar.

Daha önce bu banka üzerinden yüksek limitli Emekli Kredisi kullandıysanız ve yine acil bir şekilde paraya ihtiyacınız varsa, 36 ay vadeye kadar Akbank, sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. Akbank, 12 bin TL'ye kadar vermiş oldu, acil destek kredisi için banka şubelerine gelmeden, müşterilere Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır. ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, emekli olması durumunda eğer banka şubelerine gitmeden kredi kullanmak istiyorsak, kredi notu uygun olması gerekiyor. 1200 ve üzerinde bir kredi notu olan vatandaşa emekli olması durumunda düşük faiz oranları ile gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Akbank üzerinden, emekli için verilen 12000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve SMS atarak hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı görebiliyorsunuz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Akbank kredi değerlendirmesini, sizin kimlik numaranız üzerinden yapacak ve 5 dakika içerisinde sizlere ne kadar kredi onayı verdiği hakkında bilgileri gösterecektir. Akbank üzerinden SMS haricinde banka şubelerinden banka müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve banka ATM'si üzerinden istediğiniz zaman başvuru yaparak, kredi kullanabilirsiniz.