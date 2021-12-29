Ziraat Bankası Uyarı Veriyor, Başvuru Yapanlar 10.000 TL Hemen Alıyor

Ziraat Bankası, başlatmış olduğu yeni kredi kampanyasında son dakika olarak kredi başvurusunun, yılbaşına kadar yapmanız gerektiği hakkında uyarı verdi. On bin TL kadar ihtiyacı olan vatandaşlar, düşük faiz oranları ile birlikte Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi hızlı bir şekilde kullanabilecek. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka müşterisi olması durumunda mobil uygulama aracılığı ile istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek veya bankaların internet bankacılığını kullanarak 5 dakika içerisinde kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olması gerekmektedir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişinin, 18 yaşından büyük olması durumunda sigortalı olarak çalışıyor olması veya emekli olması şarttır.

Kredi kullanacak olan kişi, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa, banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olması gerekiyor.

Bankalardan e haciz ve icralık ve avukatlık bir durumunuz var ise kredi başvurusu yapsanız bile kredi onay alamazsınız.

Emekli olan vatandaşların emekli maaşları bu banka üzerinde olması gerekmektedir.

Verilen bu şartlara uygun olan vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte başvuru yapabildikleri gibi, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın internet sitesinden kampanya detaylarına girip öğrenebilirsiniz.