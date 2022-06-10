Emekliye ikinci zam geliyor! Memur ve Memur Emeklisi yaşadı

Memur ve memur emeklisine en az %40 zam geliyor. Temmuz ayı zammı ile en düşük memur maaşı 9.000 liraya geçecek. En düşük emekli maaşı ise 4608 liraya çıkacak. Milyonlarca emekli memur için temmuz ayı zammında önemli gösterge olan ilk 5 aylık enflasyon 35.64 oldu. Buna göre Haziran ayında sıfır enflasyon olsa bile memur maaşları ve emekli aylıklarında %35 artış kesinleşirken Haziran ayındaki ortalama enflasyon gelişmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Temmuz ayı zammı yaklaşık %40'ı bulacak.

Memur ve Memur Emeklisine Refah Payı

Temmuz ayı zammı ile beraber milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına %25.47 memur maaşlarına ise %30,95 oranında zam yapılmıştır. Mayıs ayına ilişkin rakamlar açıklanırken Haziran ayı verisinin ardından aylık maaş zamları da netlik kazanacak. Enflasyon oranları ile birlikte refah payı olarak ek zam da yapılacak. Memur ve memur emeklileri yılda 2 kez aylıklarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre belirleniyor.

Geçmiş altı aylık enflasyondan kaynaklı olarak fark meydana gelirse maaş aylık zam mı yansıyor. Haziran ayında enflasyona sabit kalırsa temmuz ayında SSK, BAĞ-KUR emekli aylıklarında %35.64 oranında artış yapılacak. Geçmiş yılların haziran aylarındaki ortalama enflasyon gerçekleşmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre temmuz ayında maaş zamlarının %38 ile 40 olması öngörülüyor.

Emekliye En Az % 35,6 Zam

SSK 2000 sonrası 2041 lira olan aylıklar mayıs ayı enflasyonuna göre 2.768 lira bağ-kurlu 2400 lira olan emekli aylığı da 3254 liraya çıkacak. Hazirana ya enflasyonu ile 6 aylık oranın %40 olması durumunda ise en düşük SSK emeklisi 4608 BAĞ-KUR emeklisi ise 3360 lira emekli aylığı alacak. Haziran ayında enflasyonun sabit kalması durumunda memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında %35 oranında zamlanacak.

En Düşük Memur Maaşı Ne Olacak?

Aile ödenekleri ile birlikte en düşük memur maaşı 6429 liradan 8679 liraya, en düşük emekli memur maaşı ise 4290 liradan 5791 liraya yükselecek. %40 artış olması durumunda da en düşük memur maaşı 9.000 liraya en düşük memur emekli aile ise 6.026 liraya yükselecek.

Gözler Asgari Ücrete Çevrildi

Asgari ücrete 2022 yılında net 50,5 oranında zam yapıldı. Enflasyon Mart ayında yıllık %61.14'e çıktığında asgari ücrete ara zam tartışması gündeme geldi. Yıllık enflasyon nisan ayında %69.97'ye Mayıs ayında ise %73.50'ye yükseldi. Haziran ayı enflasyonun açıklanması ile birlikte asgari ücrete ara zam konusunda da netleşme bekleniyor.

Memur ve Emekliye Büyük Zam Kapıda

Memur ve emeklinin maaş zammı için geri sayım başlarken zam oranı da araştırılır oldu. Son 4 aylık enflasyona göre memur ve emeklinin zammı %30'u aşıyor. Kritik veriler Mayıs ve haziran ayı sonunda gelecek. Beklentiler bu iki ayda açıklanacak enflasyonla zammın %40'a ulaşacağı şeklinde. Memur ve emeklinin maaşını tayin eden dönemler Ocak ve temmuz ayları nokta her 6 ayda bir bu tarihlerde geriye dönük belirlenen enflasyon oranına göre maaşlar zam yapılıyor. Memur ve memur emeklisi için maaş zammını belirleyen diğer faktör ise 2 yılda bir yenilenen toplu sözleşme görüşmeleri. Toplu sözleşme görüşmesi geçen yıl yapılmıştı. Buna göre memur ve emeklisine 2022 yılında %5 + 7 2023'te ise %8 + 6 zam yapılacaktı. Ancak yılbaşında %2,5’lik eğik düzeltme ile Ocak ayı zammı %7,5 olarak belirlendi. Temmuz ayında ise %7 sözleşme zammı yapılacak.