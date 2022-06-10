Herşey değişti! Kredi ve Kredi Kartı Ödemesi Yapmadan Önce Bunlara Dikkat Edin!

Buna göre krediler ile ilgili netleşen rakama göre elli ila yüz bin lira arasındaki değişen rakamlar için 24 ay daha fazla rakamlar içinse kredi rakamı 12 ay olarak güncellendi. Bunun dışında son dönemlerde bütünüyle kullanıcıların alışkanlığını değiştiren kredi kartı ödeme seçenekleri de güncellendi. İşte tüm detayları…

Taksit Süresi Düşürülüyor

Özellikle son dönemlerde özel bankaların çok ciddi anlamda kredi ve kredi kartı kampanyaları yaptığı gözden kaçmıyordu. Kredi kampanyaları zaten ödeme güçlüğü çeken vatandaş için bir ışık olarak kabul ediliyor ve ona göre bir seçenek belirleniyordu.

Hatırlarsanız pandemi dönemi öncesinde kredi oranları daha düşük ve vade sayısı daha fazlaydı. Bu durumun en temel nedeni ise pandemi döneminde vatandaşların doların düşük olması, enflasyonun daha düşük olması ve alım gücünün daha yüksek olması gösterilebilirdi.

Vatandaş Çaresizlikten Krediye Sarılıyor

2020 yılında 48 aya kadar vadelendirilen ihtiyaç kredisi taksitleri son düzenleme ile 24 ila 12 ay arasında tutulacak. Bu durumun en temel nedeni ise artarak çığ gibi büyüyen bir borçlanma rakamının önüne geçmek olmalı. Bu da vadelerin zamanında ödenip ödenmeyeceği ve artan risk faktörü gibi durumların yeniden gözden geçirilmesini sağlıyor.

Kredi Kartı İle İlgili Kararlarda Değiştirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklama ile birlikte limiti 25 bin liraya kadar olan ile 25 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarının asgari ödeme tutarlarında da değişmeye gidildiği gözlerden kaçmıyor. Buna göre önceki zamanlarda herhangi bir fark bulunmayan asgari ödeme tutarları iki farklı bölüme ayrılmış gibi görünüyor. Buna göre:

Limiti 25.000 TL altında olan kredi kartlarında asgari ücret hesaplanırken %20’si alınacak.

Aynı şekilde limiti 25.000 TL üzerinde ki kredi kartlarının asgari ücret hesaplaması da %40 orana göre hesaplanacaktır.

Buna göre her iki seçenek için de ayrıcalıklı bir durum belirlenebilir.

Örnek Ödeme Planı Hakkında:

Diyelim ki, 25.000 TL limitli bir kredi kartınız var ve tamamen dolu, yani 25.000 TL lik bir harcama yaptığınızı varsayalım. Buna göre 1 ayın sonunda asgari ödeme tutarınız. 25.000 TL’nin %20’si yani 5000 TL olacaktır.

Aynı şekilde 26.000 TL limitli bir kredi kartı olduğunuzu varsayacak olursak bu sefer tamamının dolu olduğu durumda yani 26.000 TL’lik bir harcama yapmanız durumunda ödeyeceğiniz asgari ödeme tutarı 26.000 TL’nin %40’ı yani 10400 TL olacak.

Başka bir deyiş ile sadece 1.000 TL lik bir limit artışı söz konusu olduğunda ödenmesi gereken asgari tutarın yaklaşık iki kat arttığını da belirtmeden geçmemek gerekiyor. Bu durumun da aynı kredi önleminde olduğu gibi sürekli olarak kredi ve kredi kartı ile borçlanmanın önüne geçmek için yapıldığını belirtmek gerekiyor.

Çalışmalar Devam Ediyor

Yine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan yapılan açıklamaya göre konut kredileri ile ilgili tutar ve taksit belirleme çalışmalarının devam ettiğini, kredilerin eğer yatırım ve ihracat gibi alanlara yönelecekse bu sefer daha farklı olacağını da belirtmektedir. Yurt dışı yerleşiklere ise aynı şekilde swap imkanının getirileceği de BDDK tarafından yapılan açıklamada yer almaktadır.

Yakın bir gelecekte bu çalışmalar ile ilgili daha detaylı bilgi ve seçeneklerinde yer alacağını belirtmeden geçmemek gerekiyor. Bu konuda kısa bir süre içerisinde daha geniş kapsamlı bir kataloğun yayınlanacağı da duyumlar arasında…