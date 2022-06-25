Emekliye, Haziran ayı sonuna kadar ihtiyaç kredisi verecek olan 3 banka, duyuru paylaştı.

Emekli olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte kredi verecek olan 3 banka üzerinden kampanya duyuruları paylaşıldı. Emekli maaşınızı, Akbank, PTT veya Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredinizi hızlı birşekilde alabilirsiniz.

Akbank, PTT ve Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, ayrıca şubelere gitmeden internet bankacılığını kullanarak da emekli maaşı hesapları üzerinden kredi kullanabilmektedirler.

Akbank

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen emekliler, cep telefonları üzerinden SMS atarak veya bankanın Akbank Direkt uygulaması üzerinden giriş yaptırarak, kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlıyor. Akbank, haziran ayı boyunca yapacağı ihtiyaç kredisi kampanyasında, emekli olan vatandaşların kendi bankasına, emekli maaşını taşıması durumunda hemen onay vereceğini açıkladı. Akbank, emekli maaşını alan vatandaşlara ayrıca internet bankacılığı şifresi vererek, bu bankadan Akbank Direkt uygulaması üzerinden istedikleri zaman ihtiyaç kredisi de vermektedir. 50000 TL'ye kadar Akbank kredisine başvuru yapmak istiyorsanız, ayrıca bankanın cep telefonunuz ürününden SMS atarak, kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler SMS ile işlem yapmak istiyorsa, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeli.

PTT

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına gönderin. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız, sizlerde en yakın PTT gişelerine giderek kredi başvurusu için işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve nakit kredi onayı almanız durumunda diğer bankadaki olan tüm borçlarınızı kapatan yüksek limitli borç transferi kredisi de kullanabilirsiniz. Emekli maaşını PTT'ye taşıyan vatandaşlar, ayrıca, 750 TL emekli promosyonu da almaktadır.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan emekliler maaşlarını bu bankaya taşıdıktan sonra 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri kredi kampanyasına hızlı bir şekilde katılabiliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabilmeleri için internet bankacılığı kullanması gerekmektedir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında kredi kullanacak olan emekliler ayrıca emekli promosyonu olarak da 2000 TL'ye kadar bu banka üzerinden maaş, taşıma işlemleri sonrasında ödeme alabilmektedirler.