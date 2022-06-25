Garanti Bankası, 5000 TL ödeme yapacağını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

Garanti Bankası, kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 5000 TL'ye kadar nakit kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlemlerini internet bankacılığı üzerinden yapacak. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle bankalar üzerinden kredi kullanmak isteyen kişilerin tercih etmiş oldukları bankaların başında gelen bu banka internet bankacılığı ve internet sitesi üzerinden istediğiniz zaman başvuru yaparak onay alabileceğiniz, bankaların başında gelmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Garanti Bankası şubeleri üzerinden veya garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden kampanya detayları hakkında bilgileri alabilir, güncel faiz oranlarını öğrenerek, aylık hesaplamalarınızı yine buradan yapabilirsiniz.

Garanti Bankası, 5000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu sonrasında 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olması durumunda aynı gün içinde onay alacağı duyuruldu.

Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin TC vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması yeterlidir.

Garanti Bankası şubelerine giderek, sadece kimliğinizle birlikte başvuru yapmanız durumunda sigortalı olarak çalışıyorsanız, son işyerinde 90 gündür sigorta primlerinizin yatıyor olması, banka tarafından istenecek ve bu şartlara uygun olmanız durumunda 5000 TL ve üzerinde kredi kullanmış olacaksınız. Banka kredi notu uygun olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa ve emekli ise emekli maaşlarını bankalara taşıyarak, kredi kullanabilmektedirler. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 5000 TL ve üzerinde kredi kullanacak olan kişilerin 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini yapabileceğini söyleyebiliriz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka bu kredilerde şu an için durdurma kararı aldı. Sadece banka üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin ihtiyaç kredisi alabilmeleri için banka şubelerine gitmeleri veya internet siteleri üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacak.