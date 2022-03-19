Emekliye Haber Var mı diyenlere Özel Duyuru! Emekliye 10.000 TL Ödeme Yattı. Son dakika haberi ile birlikte sizlerde emekli maaşınız üzerinden nakit alabileceksiniz. Emekli olan vatandaşlar için 10000 TL'ye kadar ödeme verecek olan bankalar açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaşınız hesabınız üzerinden yapacağınız başvuru ile birlikte sizlerde hızlı bir şekilde 36 ay vadeye kadar 10000 TL ödeme alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi kampanya başvurusu sonrasında başvurularını değerlendirecek olan müşterilerin hızlı bir şekilde hesaplarına ödemeler yapacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi bankalardan maaş alıyorsanız, şubelere gitmeden mobil uygulamalar üzerinden de işlem yapabilirsiniz.

10 bin TL'ye kadar başvuru nasıl yapılır?

Emekli olan vatandaşlar on bin TL nakit kullanmak istiyorlarsa başvurularını internet bankacılığı üzerinden veya resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşların 36 ay vadeye kadar işlem yapacakları bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka şartlarına uygun olması durumunda emekli maaş hesabı üzerinden kredi onayı alabilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan emeklilerin emekli maaşları bu bankalar üzerinden olması gerekiyor. Emekli maaşınızı başka bir bankadan alıyorsanız ve kamu bankalarını taşımak istiyorsanız e devlet sistemi üzerinden veya Sosyal Sigortalar Kurumu üzerinden maaş, taşıma işlemlerini yapabilir, daha sonra şubelere giderek yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda size en yakın Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine gidecek olan emekliler, sadece onbin tele değil aynı zamanda borç transferi kredisi kampanyasına katılarak, daha yüksek limitli krediler kullanabiliyor.