Emekliye Gece Müjde Geldi: 10.000 TL'ye Kadar Ödemeler Hesaba Yatıyor! Maaşınıza Göre Belirlenecek...

Nakit ihtiyacı olan emekliler için kampanya yapan kamu bankaları özel bankalar sürekli olarak kampanyalarını güncelleyerek, emekli vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak istiyor. Nakit ihtiyacı olan emekliler için yapılan bu kampanyalarda, kredi kullanacak olan vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde kredilerine ihtiyaç kredisi olarak kendi maaş almış oldukları banka üzerinden alabileceklerine biliyoruz.

İhtiyaç kredisi haricinde emekli olan vatandaşlara en kredili mevduat hesabı açılarak, artı para imkanı sunulmaktadır. Emekliye son dakika kampanyası ile birlikte verilen bu kampanyaya katılacak olan kişiler, 10000 TL ye kadar artı para imkanından, kendi banka ŞUBESİ'NDEN yararlanabilecektir.

Kampanyayı başlatan bankaların başında gelen Ziraat Bankası, kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada, emekli olan ve emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinde alan kişilerin internet bankacılığı şifresi alarak mobil uygulama üzerinden başvuru yapabileceklerini açıkladı.

Nakit ihtiyacı olan kişiler, Ziraat Bankası şubeleri üzerinden almış oldukları emekli maaşı ile birlikte 10 bin TL'ye kadar nakit avans limitini kendi emekli maaşı hesabına artı para olarak ekleyecektir.

10000 TL nakit avans, kullandığınız zaman bu parayı kullanmanız durumunda geri ödemesini, dilerseniz hemen dilerseniz 12 ay vadeye kadar bölerek, taksitli nakit avans olarakta kullanabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası haricinde, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlarda bu bankaların emekli kampanyalarına katılarak yüksek limitli nakit avans limitlerine başvuru yapabiliyor.

Vakıfbank ve Halkbank şubeleri üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapan kişiler kredi kullanmaları durumunda da banka tarafından verilecek olan nakit avans limitlerini kendi hesaplarına artı para olarak yüklenebilecektir. 10 bin TL'ye kadar nakit avans kullanmanız için hangi bankadan başvuru yapacaksanız o bankadan maaş almanız gerekiyor. Maaş taşıması yaptıktan sonra hem ihtiyaç kredisi, hem nakit avans limiti, hem de emekli promosyonu başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

Özel bankalar üzerinden de emekli maaş alan vatandaşlar kendi emekli maaş almış oldukları banka üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte 10000 TL ye kadar artı para imkanından faydalanabiliyor. En çok tercih edilen bankaların başında gelen Akbank Garanti Bankası İş bankası ve Yapı Kredi Bankası, kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlara hızlı bir şekilde sonuç veriyor.