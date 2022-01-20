Devletten Vatandaşlara Nakit İmkânı! Emeklilere Bankalardan Müjde, 50.000 TL Ödeme Fırsatı

Nakit kampanyasında devlet desteği bu sefer emekliler için geldi. Emekli olan vatandaşlara nakit ihtiyacı ve borçları için ödeme yapılacak. Yapılacak ödemenin tutarı ise 50 bin TL

Destek bu sefer devletten emeklilere geldi. İhtiyaçlı ve borcu bulunan emekliler için 50 bin TL ödeme yapılacak.Emeklileri rahatlatan kampanya son dakika olarak basına yansıtıldı. Uygulamada vatandaşlara anında nakit ödemesi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası, Ziraat Bankası, Vakıfbank ile Halkbank 50 bin TL ödeme yapacağını duyurmuş oldu. Her üç kamu bankasından uygulamaya koyulan kampanyada vade seçenekleri 36 ay olarak belirlendi.

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 50 bin TL tutarlı ihtiyaç kredisi için nakit kampanyayı başlatmışı oldu. Kamu bankaları tarafından yapılan duyuru sonrası emekli maaşı alan herkese kredi verilecek. Uygulamaya koyulan kampanyanın en önemli tarafı düşük faiz oranları ile geri ödemenin planlanmasıdır. Kamu bankalarının hizmete sunduğu bu kampanyaya katılım sağlanması için aranan tek şart emeklilerin icralılık bir durumun söz konusu olmamasıdır. Kredi desteğinde findeks puanının düşük olmasının hiçbir önemi bulunmuyor. İcralık durumu söz konusu olmayan emekli vatandaşlar her üç kamu bankasından başvuru yapabilinecek.

Ziraat Bankası’nın Uygulması

Banka üzerinden düşük faiz oranlı emekli kredisi alınabiliyor. Devlet tarafından desteklenen bu kredilerde vade 36 ay olarak belirlenmiştir. Emekli olan vatandaşların ilgili bankadan maaş alması durumunda 50 bin TL lik ödemeden faydalanabilecek. Kredi kullanımında ilk ödeme 3 ay sonraya ertelenebiliyor. Ziraat Bankası şubelerine veya bankanın mobil uygulaması kullanılarak kredi başvurusu yapılabilir. Bunun yanı sıra ATM üzerinden kredi kullanma imkânı da mevcut.

Halkbank’ın Uygulaması

Kamu bankası olarak hizmet veren Halkbank üzerinden de aynı şartların taşınması durumunda kredi kullanılabilecek. Halkbank üzerinden maaş alma şartını taşıyan kişiler kredi için internet bankacığı veya mobil bankacılık üzerinden başvurularını yapabilirler. İnternet sitesi üzerinden kredi faiz oranları ile aranan şartlar hakkında bilgi edinilebilir.