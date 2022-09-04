Emekliye Eylül Sonuna Kadar Ödeme! Cumhurbaşkanı Duyurdu ve 3 Banka Kolları Sıvadı

Emekli maaş hesabınız üzerinden acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda maaş almış olduğunuz, bankalar üzerinden sizlerde artık devlet destekli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Kurban Bayramı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile birlikte emekli olan vatandaşlar için kamu bankalarından artık kolay bir şekilde kredi imkanı sağlanacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve nakit kredi kullanmanız durumunda da şartları uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek, kredi imkanı sağlanacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvuru!

Kamu bankaları üzerinden emekli maaş almanız durumunda başvurularınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabileceksiniz. Nakit ihtiyacı olan emekliler için yapılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli 50000 TL kredi ödemesi verilmektedir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi imkanı sağlamalarına olanak sağlanmaktadır.

Başvuru yapacak olan kişiler, 90 gün ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi kampanyasına katılmak için öncelikli olarak emekli maaşının kamu bankaları üzerinden olması istenmektedir. Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz kredi kampanyalarını sizlerde katılabilir ve onaylanan kredilerinizi hemen devlet destekli olarak düşük faiz oranlı ile birlikte kullanabilirsiniz. Size en yakın Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredileri aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak da kullanabileceksiniz. Emekli maaşınızı bankalar üzerinden almanız durumunda sadece ihtiyaç kredilerinde değil, konut kredisi taşıt kredisi ipotekli kredi gibi kredi alımlarınızda da başvuru yapılmaktadır.