5 Bankadan Akşam Açıklaması Geldi! Bankalardan Nakit Onayı Alamayanlara 4 Gün İçinde İstedikleri Para Verilecek

Ziraat Bankası Garanti Bankası Akbank Denizbank ve PTT üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere hızlı bir şekilde işlemler gerçekleştirilerek ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler bu beş banka üzerinden yapmış oldukları kredi başvurularında özellikle bankalardan daha önce kredi onayı alamadılar ise hızlı bir şekilde 40000 TL'ye kadar 36 ay vadeli krediyi bu bankalar tarafından hemen verilmektedir. Banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde istediğiniz bankayı seçerek, düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi, kullanmanız için herhangi bir engel olmamaktadır.

Ziraat Bankası başvurusu:

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için en yakın banka şubesine gidebilir veya internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurunuzu 40000 TL olarak şubelere gitmeden mobil uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanacak ve onaylanan bu kredilerde de şartlara uygun olarak ihtiyaç kredisi imkanı sizlere sunulacaktır.

Garanti Bankası kredi başvurusu:

Garanti Bankası üzerinden 40000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubeleri üzerinden kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. 40000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verileri ve onaylanan krediyi yine aynı gün içinde hesaplara yatırılmaktadır.

Akbank ve Denizbank SMS ile Onay Veriyor!

Akbank ve Denizbank üzerinden 40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atabilir veya bankaların resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz. Akbank ve Denizbank üzerinden 40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verileri ve onaylanan tutar, hemen hesaplara yatırılmaktadır.

PTT Emekliye 40.000 TL Ödeyecek

Ptt, daha önce bankalardan kredi onayı alamayan emeklilere, PTT şubelerine maaş taşımaları durumunda 40000 TL ile 80000 TL arasında ödeme vereceğini açıkladı. başvurularını, PTT şubeleri üzerinden yapabilir veya cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da hemen gerçekleştirebilirsiniz. Ptt, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderin.