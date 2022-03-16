Emekliye erken müjde var! 12.100 TL kimlik numaranız üzerinden kendi hesabınıza yatıyor. Emekli olan kişilere 12.100 TL ödeme veriliyor. Emekli olan kişiler, 12.100 TL ödemeyi Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alması durumunda alacaktır. Emekli vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada ay sonuna kadar başvuru gerçekleştirecek olan kişiler, 12100 TL ye kadar hızlı bir şekilde ödeme alabiliyor.

Nakit ihtiyacınız için TC kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra işlem yapılacak olan bu nakit kampanyasına katılacak olan emeklinin 70 yaşına kadar emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alması gerekiyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvuru yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan kişilerin hızlı bir şekilde banka üzerinden onay almaları durumunda banka şubelerine gitmeden de internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

Başvuru yapacak olan kişi, en yakın banka şubesine giderek işlem yapabildiği gibi, ayrıca internet bankacılığını kullanarak da emekliler için verilecek olan 12.100 TL nakit kredi kampanyasına katılabilir.

Emekli olan kişiler kullanmış oldukları bu, Nakit kampanyasında en yüksek ödeme olarak 36 ay vadeye kadar kendileri için ödeme tablosu oluşturabiliyor. Ödeme tablosu oluşturduktan sonra ilk taksit ödemenizi 90 gün erteleme yapma imkanı da sizlere sunuyor. Düşük faiz oranları ile kullanacağınız bu kredilerde banka müşterilere özel olarak yapmış olduğu kampanyada, başvuruları haftasonu da alıyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitesine girebilir veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak kampanya detayları hakkında bilgileri alabilirsiniz. Emekli olan kişiler bu bankalara emekli maaşlarını taşımaları, sonrasında daha önce hiç kredi kullanmadıysa daha yüksek limitlerde de borç transferi, ihtiyaç kredisi kullanabilecektir.