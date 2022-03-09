Emekliye Büyük Haber! 3.000 TL Ek Ödeme Geliyor!

Emeklilere özel olarak bahar müjdesi gibi değerlendirilen 3.000 TL düzeyindeki ek ödeme zaman kaybı olmadan hemen banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Yaklaşık 1 aylık süre boyunca sürecek olan kampanyanın detayları ise haberin devamında bulunmaktadır.

Emekli vatandaşlarımızın yüzünü güldüren ek ödeme uygulaması onaylandı ve de bu konu ile ilgili olarak zaman kaybetmeden hemen harekete geçildi. 3.000 TL'lik ödemeyi hesaplara alacak olan kişiler ise emekli vatandaşlar olarak belirlenmiştir ve bu ödemeler de bankalar aracılığı ile 3 Bin TL'ye kadar olan nakit ödemeyi alabilecektir. Bahse konu olan nakit imkanı ise kişilerin kredi kartı ya da kredi kullanma durumu ile kendilerine sağlanacaktır.

Banka hesabı olan kişilere özel olarak 3.000 TL’lik ödemeler anında onay alınması durumunda ek ödeme, banka hesaplarına artı para olarak verilecektir. Nakit ödeme olarak verilecek olan 3.000 TL, geri ödeme planına dahil olan bir ödemedir. Bu tutarı da ne zaman kullanıyorsanız o zaman ödeme planı oluşturup geri ödeme işlemlerine başlayabilirsiniz 3.000 TL olan artı parayı kullanan kişiler de 12 aylık taksitlerle ve taksitli nakit avans uygulaması şeklinde geri ödemelerini yapabileceklerdir. Çalıştığınız banka ile iletişime geçip, görüşme yapmanız halinde 3.000 TL ödemeyi almak ,için harekete geçebilirsiniz.

3.000 TL Kimlere Ödenecek?

Emekli vatandaşlar için özel olarak sunulan bu müjdeli haber, vatandaşın cebini bir hayli rahatlatacak. Kredi ya da kredi kartı kullanımı olmayan 3.000 TL’lik ödeme, herhangi bir bekleme olmadan hemen anında maaşınızı aldığınız banka ile iletişime geçerek uygun olan bir ödeme sunmaktadır. Ek ödemeler ise banka hesaplarına artı para olarak tanımlanacak ve de 12 aylık taksit seçeneği ile ödenebilecektir. 3.000 TL alabilmek için gerekli olan şart ise bankada, kişinin kendine ait bir banka hesabının olması ile emekli maaşını alıyor olmasıdır. Emekli maaşı almakta olduğunuz banka ile iletişime geçip, başvurunuzu yapabilir, ve bu sayede de hemen ödemenin banka hesabına aktarılmasını talep edebilirsiniz. Emekli vatandaşlara özel olarak yapılacak bu ödeme kamu bankaları olan Vakıfbank, Halkbank ve de Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacaktır.