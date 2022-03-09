Yapı Kredi Bankası Şok Kampanyasına Başladı! 3 Dakikada 200.000 TL Limit Veriliyor

Yapı Kredi Bankası 3 dakika gibi bir zaman içinde sonucunu vereceği yeni kredi kampanyasını adeta şok etkisi ile kamuoyuna duyurdu. Son dakika olarak 200.000 TL limitle verilecek olan krediye ait özel detaylar haberin devamında yer almaktadır.

Banka tarafından son dakika olarak açıklanan 200.000 TL limitli kredi kampanyası için 3 dakika gibi bir zaman içinde başvuru sonucunu iletmektedir. Bununla beraber 200 Bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi başvurusu için banka hiçbir şekilde başvuran kişilerden gelir belgesi ibraz edilmesini talep etmemektedir.

Özel bankalar arasında en hızlı sonuç vermekte olan ilk 3 bankadan biri olan Yapı Kredi Bankası, bugüne kadar yaptığı tüm banka kampanyalarında kendi müşterilerine büyük oranda öncelik tanımaktadır. Yapı Kredi Bankası üzerinde banka hesabınız var ise ve banka kredi notu uygulamasında notunuz 1500 ve üzerindeyse 200 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisini kolayca kullanabileceksiniz. Bankanın en çok dikkat edeceği husus ise düzenli bir gelirin olması ve kredi notunun iyi seviyelerde olmasıdır.

Acil ihtiyaç kredisini almak için başvuru yapacak olan kişiler, kredi başvurularını internet bankacılığı aracılığı ile yapmıyor ise bankanın resmi web sitesi ve de bankanın SMS kredi servisi üzerinden zaman kısıtlaması olmadan nakit kredi için işlemleri gerçekleştirebileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası’nın kredi kampanyasına nasıl katılım sağlanır?

Yapı Kredi Bankası yaptığı son kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara özel olarak 5 dakika içinde kredi başvuru sonucunu vermektedir. Nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar cep telefonlarından SMS göndererek bu banka üzerinden ne kadar kredi limiti kullanabileceklerini öğrenebilirler.

Sms ile ihtiyaç kredi başvurusunu gerçekleştirmek istiyorsanız, bu durumda cep telefonlarının Mesaj bölümünden bireysel yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp ve en son aylık gelir düzeyini yazarak bu 4411 numarasına göndermeniz gerekmektedir.

3 dakika içinde başvurunuzun sonucu verilecek, onaylanan tutardaki kredi miktarının da ne kadar olduğu bilgisine ulaşmış olacaksınız. SMS dışında bankanın müşterisi olan kişiler mobil uygulama üzerinden de kampanyalı olan bu krediye kolayca ve kısa sürede başvurabilirler.