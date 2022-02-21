Emekliye Bu Hafta İçinde 2000 TL Ödeme Verilecek! Son Dakika Haberi

Emekli vatandaşlar için başlatılan 2000 TL nakit avans kampanyası bu hafta içinde de devam edecek. Emekli olan kişilerin başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde onay olabilecekleri 2000 TL, Ödemelerde Son dakika olarak haber geldi. Vatandaşlar, hızlı bir şekilde emekli olmaları durumunda 2000 TL'ye kadar ödeme alabilecek.

Emekli olan ve anında nakit kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar, bu ödemeleri alabilmeleri için bankadan maaş alması ve internet bankacılığı üzerinden başvuru yapması gerekmekte.

Emekli olan kişilerin 2000 TL'ye kadar alacakları bu ödemelerde, başvurularını gerçekleştiren kişilerin 5 dakika içerisinde kredi sonuçlarını öğrenebileceği ayrıca ihtiyaç kredisi kampanyası da yapılmaktadır.

Ziraat Bankası, emekli maaşını alan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanya sonrasında sadece kendi bankasından değil, diğer bankalardan kredi kullanan ve düzenli olarak geliri olan kişilere de 2000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı vereceğini açıkladı.

Başvuru

Emekli olan kişilere 2000 TL ödeme yapacak olan kamu bankalarının başında gelen Ziraat Bankası, kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşlara hemen ödeme yapıyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası şubelerine giderek veya Ziraat Bankası şubelerine gitmeden kendi hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresiyle birlikte kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda hemen 2000 TL kredili mevduat hesabını kendi hesaplarına yükleyerek, artı para olarak kullanabilecektir. alacağınız artı parayı, 12 ay vadeye kadar bölerek, taksitli nakit avans limiti olarak da kullanabilirsiniz.

Kampanyayı yapan sadece Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası haricindeki diğer kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden de işlem yapabiliyorsunuz.

Emekli maaşınızı hangi bankadan alıyorsanız o bankanın kampanyasına katılmak için kendi hesabınız üzerinden internet şifresi alarak bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir ve yine kendi hesabınız üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunarak, 2000 TL ödeme alabilirsiniz.