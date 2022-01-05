Emekliye Bir Müjde Daha… 25000 TL Ödenecek

Emekliye bir müjde de özel bankalardan geldi. Verilen son dakika müjdesiyle beraber emeklilere de 25000 TL ödeme yapılacak. Kamu bankalarından sonra özel bankaların da düşük faizli ihtiyaç kredisi vermesi emeklilerde sevinç yarattı.

Bazı bankalar tarafından emeklilere özel olmak üzere 25000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıldı. Kamu bankalarının emeklilere yapmış olduğu kredi kampanyalarından sonra özel bankaların da emeklilere özel olarak ihtiyaç kredileri sağlamaları maaşlarını özel bankalardan alan vatandaşlarda sevinç yarattı. Son dakika yapılan duyuruya göre ihtiyaç kredisine başvuru yapan emeklilerin kredileri hızlı bir şekilde onay alacak. Kredi başvurusu yapacak emeklilerin 25000 TL’ye kadar olan ihtiyaç kredisinden faydalanabilmeleri için maaşlarını başvurulan bankadan almaları şartı gerekiyor.

Daha önce bu bankalardan kredi çekmiş olan emekliler de yine bu 25000 TL’ye kadar olan ihtiyaç kredisinden yararlanabilecekler. Başvurular bankanın internet bankacılığı yoluyla, sms yoluyla ya da banka şubelerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

25000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi verecek olan bankalar bu krediyi özellikle acil nakit ihtiyacı olan emeklilere verecek. İhtiyaç kredisinden emekliler 36 aya kadar vadeyle ve ilk taksiti 3 ay ertelemeli olarak faydalanabilecekler. Emekliler bu krediden diğer vatandaşlara oranla daha düşük faizlerle ve daha düşük kredi notlarıyla alabilecekler.

QNB Finansbank Emeklilere Özel 25000 TL İhtiyaç Kredisi

Finansbank bankasından maaş alan emeklilere özel olarak 25000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi verileceğini duyurdu. Alınan kredinin ilk taksiti 3 ay ertelemeli olacak. TC kimlik numaranızı 5030’a mesaj atarak QNB Finansbank kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca QNB Finansbank şubelerine giderek de başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Kredi başvurunuz banka tarafından hızlı bir şekilde cevaplanacaktır.

ING Bank Emeklilere Özel 25000 TL İhtiyaç Kredisi

ING Bank’tan emekli maaşlarını alan emekliler de 25000 TL’ye kadar olan ihtiyaç kredisine başvuru yapabilecekler. ING Bank mobil uygulaması üzerinden ya da ING Bank şubelerinden yapılacak olan kredi başvurusu hızlı bir şekilde cevaplanacaktır. Emekliler 36 aya kadar vade seçeneğiyle ve 3 ay ertelemeli olarak bu krediden faydalanabilecekler. ING Bank tarafından verilecek olan ihtiyaç kredisinin faiz oranı emeklinin kredi notuna göre hesaplanacak.