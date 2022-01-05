Kanada, Yerli Çocukları Tazmin Edecek Anlaşmaları Açıkladı

Kanada hükümeti, ayrımcılığa uğrayan ve refah sistemine yerleştirilen Yerli çocukları tazmin etmek için ilkesel anlaşmalara vardığını, Yerli savunucuların yıllarca adalet ve reform için mücadele etmesinin ardından duyurdu.

Federal hükümet Salı günü yaptığı açıklamada, evlerinden çıkarılan First Nations çocuklarına ve hizmetlere erişimde gecikme yaşayanlara 15.75 milyar dolar (20 milyar Kanada doları) tahsis edileceğini söyledi.

15.75 milyar dolar (20 milyar Kanada doları) daha, çocuk refahı sisteminin dışında yaşlanan genç yetişkinler için finansman da dahil olmak üzere, First Nations Çocuk ve Aile Hizmetleri programının uzun vadeli reformuna gidecek.

Kanada Yerli Hizmetleri Bakanı Patty Hajdu yaptığı açıklamada, "Kanada Hükümeti, Birinci Milletler ailelerinin ve çocukların sağlığını yeterince finanse etmedi veya desteklemedi" dedi.

“First Nations çocukları, kültürleriyle çevrili topluluklarında aileleriyle birlikte kalabildiklerinde gelişirler. İnsanların yaşadığı travmayı hiçbir tazminat tutarı telafi edemez, ancak bu İlke İçi Anlaşmalar, hayatta kalanlara ve ailelerine, finansman ve hizmetlerde ayrımcılığın neden olduğu zararı ve acıyı kabul eder.”

Duyuru, Yerli topluluk savunucularının Kanada'yı, federal hükümetin çocuk ve aile hizmetlerinin sağlanmasında Yerli insanlara karşı ayrımcılık yaptığını tespit eden 2016 Kanada İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyması için mücadele etmesinden sonra geldi.

Mahkeme, Kanada'nın etkilenen her çocuğa Kanada İnsan Hakları Yasası uyarınca izin verilen maksimum tutar olan 23.114 ABD Doları (40.000 Kanada Doları) ödemesini emreden mahkeme, bu ayrımcılığın daha fazla Yerli çocuğu koruyucu aileye ittiğini söyledi.

Nüfus sayımı verilerine göre, 2016 yılında koruyucu ailedeki çocukların sadece yüzde 52'sinden fazlası Yerli idi, Yerli çocuklar ise ülkenin toplam çocuk nüfusunun sadece yüzde 7,7'sini oluşturuyordu.

Kanada, sistemlerinin ayrımcı olduğunu kabul etti, ancak geçen yıl kaybettiği ve temyize gitmeye çalıştığı bir federal mahkeme davası da dahil olmak üzere, tazminat ödemesi ve reformları finanse etmesi için defalarca savaştı ve geçen yıl, sermayenin finanse edilmesini emreden başka bir mahkeme kararını bozma girişiminde bulundu.

Salı günü açıklanan reform anlaşması, çocuk başına koruyucu bakım için 1.965 ABD Doları (2.500 Kanada Doları) ve koruyucu ailedeki çocukların 18 yaşından sonra destek almaları için hükümler içeriyor.

Şikayeti Kanada İnsan Hakları Mahkemesi'ne getiren First Nations Child & Family Care Society'nin yönetici direktörü Cindy Blackstock, Salı günü ilkesel anlaşmaları "önemli bir ilk adım" olarak memnuniyetle karşıladı.

“Eylem yapılabilir değişim için tartışılmaz bir ihtiyaç var. Bu İlke İçi Anlaşma, önemli bir ilk adım olmakla birlikte, bağlayıcı olmayan bir anlaşmadır," diyen Blackstock, bağlayıcı bir anlaşmanın sonuçlandırılmasını istedi.

“Sadece bu bağlayıcı anlaşma Kanada Hükümeti tarafından yazılıp imzalandığında ve büyük bir aceleyle hareket edildiğinde, Birleşmiş Milletler çocukları, gençleri ve aileleri, eyleme geçirilebilir değişimin geleceğine dair bir güvence ölçüsüne sahip olacaklardır.”