Emekliye Bayram Öncesinde Çift Müjde Geldi! Hesaplara 6600 TL Ödeme Yatacak. Emekli olan kişiler için çifte müjde hem kamu bankalarından hem de özel bankalardan geldi. Nakit isteyenler için başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, uygun faizlerle 6600 TL ödemeleri hemen bankalar aracılığı ile alacaklar. Üstelik bayrama kadar başvuru yapan kişilere de bu ödemeler hemen verilmektedir. 6600 TL'Ye kadar emekli maaşı hesabınız üzerinden alacağınız bu ödemelerde Ziraat Bankası kampanya ile ilgili resmi açıklama yaptı.

Emekli olan kişiler bayram gelmeden bekledikleri emekli ikramiyelerini zamlı alacaklar. Bu para haricinde de bankalar ikramiye niyetinde ihtiyaç kredisi verecek. Emekli ikramiyesi bankaya yatacak kişiler ramazan bayramı için kullanacağınız 6600 TL ödemeler yapılacak. Bu işlemleri yapacak olan kişiler, emekli maaşı aldığı banka şubeleri üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Ziraat bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvuru yapmak için 3 yol var. Banka şubesi, internet sitesi ve internet bankacılığı mobil uygulaması olan Ziraat Mobil uygulaması. Bu 3 yolla başvurunuzu yapabileceksiniz. Nakit ihtiyacınızı bu şekilde giderebileceksiniz. Ziraat Bankası mobil uygulamasını kullanmanız için banka hesabınız üzerinden şifre almanız gerekiyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank haricinde de ayrıca özel bankalarda hemen kredi onayı vereceğini duyurdu. QNB Finansbank yaptığı açıklamada 6600 TL ödeme almak isteyen emekliye TC kimlik numarasını 5030numarasına göndermesi durumunda kredi vereceğini açıkladı! Nakit ihtiyacı olan kişilere emekli maaşlarını kendi bankasından almak kaydıyla ayrıca yüksek limitli kredilerde verilecektir. TC kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu yaptığınız da banka sizlere sonucu 5 dakika içinde söyler. Denizbank, Akbank, İş Bankası, Şekerbank ve ING Bank üzerinden de emekli maaşı alan kişiler, kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan tutarı hemen aynı gün içinde kullanabilirler.