Cumhurbaşkanı Bu Gece İmzayı Attı, Emekliye 5210 TL Ödeme Bayrama Kadar Ödenecek. Nakit isteyenler için başvuru imkanı sağlanacak. Emekli olan kişilere devletten destekler gelmeye devam ediyor.

Emekli olan kişiler emekli ikramiyeleri ile ilgili haber beklerken, kamu bankaları yeni bir haber yayına soktu! Nakit ihtiyacı olan emekliye maaş alma karşılığında 5210 TL ödeme yapılacağı açıklandı! Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Cumhurbaşkanı onaylı bu parayı sadece kamu bankaları üzerinden alacaksınız.

Ziraat Bankası başta olmak üzere Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de verilecek olan bu ödemeler, sadece emekliler için olacak. Emekli olan kişi, emekli maaşını aldığı bankadan yapacağı bu başvuru kredili mevduat hesabı bir diğer adıyla KMH hesabı olarak verilecek. Alacağınız nakit sizin kendi hesabınıza ek olarak yatacak ve hesabınızda artı para olarak gözükecektir.

5210 TL ödemeler için başvuru yapan kişilere, bankalardan hemen işlem yapılacak. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank yapılan bu kampanyada kendi bankasından emekli maaşı alan kişilere ödemeler verecektir. 5210 TL ödeme almak için başvurular ise çok basit bir şekilde yapılacak.

Bankadan almış olduğunuz maaş varsa ve bu bankalar kamu bankaları ise banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi hemen yapabileceksiniz. Bunun için hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi alabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte başvurunuzu kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Emekli maaşını alan kişilere mobil uygulama üzerinden kredili mevduat hesabı başvuru yapılmaktadır. Bu şekilde kredinizi hesabınıza atacak ve kredinizi hemen kullanacaksınız. Emekli maaşınız eğer bu bankalarda değilse kmh başvurusunu yapamazsınız.

Bankalar sadece bu parayı değil, yüksek limitli kredilerde sizlere kullandırır. Bunun için de şart emekli maaşı başvuru yapılacak olan bankada olmasıdır. Detayları öğrenmek için bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.