Binnur Kaya Setlere Çok Farklı Bir Dönüş Yapıyor

Yıllar boyunca birbirinden farklı ve iddialı projelerde izlediğimiz usta oyuncu Binnur Kaya bu sezon ortasında final yaparak ekran hayatının sonlandıran Kırmızı Oda dizisinde rol almış ve sergilediği performans ile uzun süre boyunca adından söz ettirmişti. Kırmızı Oda isimli televizyon dizisi projesi 1. sezonda adeta patlama yapmış ve reyting rekorları kırmıştı. Ünlü oyuncu Binnur Kaya ise Doktor Manolya karakteri ile performans sergilerken hafızalara da kazınmıştı. Dizinin final yapması ardından bir süredir dinlenme fırsatı bulan ünlü oyuncu bu defa çok farklı bir projeyle adından söz ettirdi.

Dinlenme süreci ardından ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın yeni bir dizi projesinde rol alacağı bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. İbrahim Büyükak ile Oğuzhan Koç ikilisinin bir araya geldiği buluşma ardından gerçekleşen açıklamada usta oyuncu Binnur Kaya ile beraber gerçekleşecek olan proje hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu. Yeni dizinin YouTube ortamında yayınlanacağı belirtilirken çekimlerin ise nisan sonunda tamamlandığı açıklandı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan İbrahim Büyükak ise bir işi daha bitirdiklerini, bütün oyuncu arkadaşlara ve ekibe teşekkür ettiğini belirtti.

Necati Başkadır ismi ile YouTube'da yayınlanacak olan dizi adından söz ettirdi ve Binnur Kaya'nın oyuncu kadrosunda yer alması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Projenin hangi tarihte izleyici kitlesiyle buluşacağı ise henüz bilinmezken konu hakkında araştırmalar devam ediyor. Ünlü isim İbrahim Büyükak çalıştıkları markanın liderliğinde çok farklı bir YouTube projesi yaptıklarını belirtirken mini dizilerinin 12 bölümden oluştuğunu söyledi. İşlere devam ettiklerini açıklayan başarılı oyuncu İbrahim Büyükak mini dizinin kısa süre içerisinde yayına gireceğini de açıkladı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol alan Binnur Kaya Necati Başkadır isimli mini diziyle çok eğlenceli bir karaktere hayat verecek.