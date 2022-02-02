Emekli olan ve nakit ihtiyacı olan kişilere son dakika haberi geldi. Emekliye Başvuru Yaparak Nakit İmkanı Sağlanacak! Tc Kimlik Numarası İle İşlem Yapılacak. Sizlerde eğer emekliyseniz ve acil nakit ihtiyacınız var ise başvurunuzu yaparak emekli olmanız durumunda emekli maaşınız üzerinden nakit avans veya nakit kredi kullanabileceksiniz. Emekli olan kişiler belirli şartlara göre alacakları bu kredilerde şartlara uygun olması durumunda 10.000 TL'Ye kadar artı para 100.000 TL'ye kadar da ihtiyaç kredisi için uygun görülecek. Bankalardan işlem yapacak olan emekli özel veya kamu bankalarından kampanyaya katılmak istiyorsa hemen başvurusunu banka şubelerine gitmeden online internet üzerinden de yapabilecek. Bankalardan maaş alma şartınız olduğunu unutmayın. Kamu ve özel bankaları şu şekilde kampanyalarını başlattı.

Emekliye Ziraat Bankası Üzerinden Nakit İmkanı

Emekli olan kişiler Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi alacak ise başvurularını banka şubelerine gitmeden de yapabileceklerdir. Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi veya emekliye verilecek olan nakit avans kampanyalarına katılacak olan kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olan bu kredi kampanyalarına katılmak için bankadan emekli maaşı alması gerekmektedir. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden veya banka şubelerine gitmeden internet üzerinden istediğiniz zaman başvuru yapabileceksiniz. Emekli olan kişiler emekli maaşlarını bu bankadan almıyorsa maaş taşıma işlemleri sonrasında kredi kullanabileceklerdir.

Garanti BBVA Bankası Kredi İMkanı

Garanti BBVA bankası üzerinden de emekli maaşı alan kişiler hemen onaylı nakit kampanyasına Garanti BBVA banka şubelerinden başvuru yaparak katılacaklardır. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler emekli maaşlarına göre 100.000 TL'ye kadar, nakit avans almak isteyen emekliler ise maaşlarına göre 5000 TL ile 10.000 TL arasında 12 ay vadeli geri ödemeleri olacak artı para alabileceklerdir. Garanti BBVA bankası üzerinden kredi alacak kişiler banka şubelerine gitmek istemiyorsa bankanın internet şifresini alarak internet bankacılığı üzerinden hemen başvurusunu yapabileceklerdir. Garanti BBVA Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda daha uygun faiz oranları ile işlem yapacak ve kendi internet sitelerine giriş yapan kişilere masrafsız kredi imkanı sunacaktır.