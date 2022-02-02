SGK Duyurdu: SGK'lı Olan Kişilere 100.000 TL Nakit Verileceği Haberi Doğrulandı! Başkan Açıkladı. SGK üzerinden emekli maaşı alan veya sigortalı olarak çalışan vatandaşlar özel bankalar ve kamu bankaları üzerinden 100 bin TL'ye kadar nakit kredi alacağı Bugünden itibaren açıklandı. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişilerin başvurularını gerçekleştirebilecekleri bankaları sizler için hazırladık. Bankalardan başvuru yapacak olan vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanırken 50.000 TL üzerinde ise 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası

100.000 TL acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların başvuru yapacakları bankaların başında gelen Yapı Kredi Bankası 24 ay vadeye kadar vereceği bu kredilerde başvurularını sms ile alıyor. Cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek bireysel yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi de yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere ne kadar kredi onayı alacağınızı atacağınız cep telefonu üzerinden mesaj ile gönderecektir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler ayrıca Yapı Kredi Bankası hesabı olması durumunda banka hesapları üzerinden almış oldukları internet bankacılığı mobil uygulama şifresi ile birlikte Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak buradan da istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek.

VakıfBank

Ülkemizin kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda son iş yerlerinde 6 ay toplamda ise 12 aylık sigorta primleri yatıyor olması gerekmektedir. Emekli maaşı alan vatandaşlar ise emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden alıyorsa hızlı bir şekilde bu bankadan 100 bin TL'ye kadar SGK destekli ihtiyaç kredisi kullanabilir. size en yakın banka şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

PTT

İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar emekli ve sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda PTT şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte istedikleri zaman nakit kredi başvurusunda bulunabiliyor. PTT üzerinden 40000 TL'ye kadar kredi kullanabilir ve Üstelik düşük kredi notunu uzun olması durumunda bile bu banka üzerinden hemen onay alabilirsiniz.