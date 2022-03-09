Emekliye 7888 TL Ödeme Haberi Geldi! 3 Banka Birleşti, Son Dakika

Emekliye 7888 TL Ödeme Haberi Geldi! Emekli olan vatandaşlar kendi hesapları üzerinden 7888 TL ödemeye hemen internet bankacılığı aracılığıyla yapabilecek. Emekli olan vatandaşlar kendi banka hesapları üzerinden alacakları şifreyle birlikte mobil uygulamalar üzerinden istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek kendi hesaplarına kredili mevduat hesabı olarak artı para alabilecek. Nakit ihtiyacı olan emekliler için başlatılan son dakika kampanyasında 7888 TL ödeme alacak olan kişiler bankaya başvuru yapmak istiyorsa, emekli maaşı almış olduğu banka üzerinden işlem yapması gerekiyor.

Emekliye 7888 TL Ödeme

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında 7888 TL ödeme almak isteyen kişilere ilk kampanya başlatan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank olmaktadır. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız banka şubelerine gitmeden, müşteri hizmetleri numarası üzerinden veya bankaların internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar için artı para olarak vermiş olduğu bu hizmet haricinde 750 TL'ye varan emekli promosyonu imkanı da sunmaktadır.

Emekli olan vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden emekli maaşını almıyorsa maaşını almış olduğu banka üzerinden de başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Denizbank, bu konu ile ilgili yapmış olduğu açıklama sonrasında emekli olan vatandaşlar için verilecek artı para miktarının yüksek limitli olması için banka kredi notunun yüksek olmasını istiyor. ihtiyaç kredisi olarak başvuru yapabildiğiniz gibi kredili mevduat hesabı olarak da başvurunuzu SMS ile DenizBank üzerinden istediğiniz zaman yapabilirsiniz.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kurtaran, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderebilir veya kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunabilirsiniz.

Denizbank haricinde Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası Akbank, TEB Bankası ve İNG Bank üzerinden de emekli maaşı almanız durumunda Kredili Mevduat Hesabı başvurusu yaparak, 7888 TL ödeme alabilirsiniz.