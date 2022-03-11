Son Dakika! Cuma Günü Öğleden Sonra Hesaplarda Olacak! Banka Hesabınızı Kontrol Edin

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için son dakika kampanyası yayına girdi. Cuma günü itibariyle vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, artık banka şubelerine gitmeden hesaplarına ödeme alabilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda hızlı bir şekilde banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir ve hesabınıza 50000 TL'ye kadar nakit atabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa anında kredi onayı alabiliyor. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını hızlı bir şekilde yapabilmeleri için Yapı Kredi Bankası ve Denizbank tarafından yapılan bu kampanya katılmaları gerekmektedir. Sms ile veya internet üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında hızlı birşekilde ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz.

Denizbank Duyurdu!

Denizbank üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak bu bankanın yapmış olduğu, cebimde kredi kampanyasına katılabilir ve sonucunu 5 dakika içerisinde öğrenebilir. Denizbank Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası olarak başlatılan bu kredi kampanyasında 32 80 numarasına kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına gönderen vatandaşlar, Denizbank'tan ne kadar kredi onayı aldığını, hemen görebilir. Denizbank şubelerinden, Denizbank internet sitesi üzerinden ve Denizbank Müşteri Hizmetleri numarası üzerinden de dilediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabiliyorsunuz.

Yapı Kredi Bankası Hemen Onay Verecek!

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecek. Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, Bireysel yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını ve aylık geliri de boşluk bırakarak yazarak, 44 11 numarasına gönderebilir. Yapılacak olan başvuru sonrasında 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı, alacağınız sizlere söylenir ve onaylanan tutarı, isterseniz bankadan isterseniz de varsa hesabınızı mobil uygulama üzerinden kullanabilirsiniz.