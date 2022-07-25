Emekliye 4.500 TL net ödeme verilecek, Emekli maaşı alan vatandaşlar hemen başvuru yaparak alabilecek

Emekli maaşı hesabınız üzerinden sadece ihtiyaç kredisi değil bankalar üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu da yaparak hesabınızı artı para olarak limit tanımlayabilirsiniz. Kamu bankaları emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada 4.500 TL'ye kadar artı para imkanından faydalanmalarına olanak sağlayacaktır.

Emekli maaşı almış olduğunuz banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirirseniz kredi notuna bakmadan emekli maaşı hesabınıza bakılarak sizlerin hesabını artı para olarak 4500 TL ödemeler yatacak ve dilerseniz bu parayı hemen çekebileceksiniz. 4.500 TL ödeme sizin emekli maaşı hesabınız üzerinden kredili mevduat hesabı olarak aktarılacak ve 12 ay vadeli geri ödeme şansı sunulacaktır.

Ziraat Bankası

Emekli Bankası dediğimiz zaman aklımıza gelen Ziraat Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada başvuruları hem banka şubelerinden hem müşteri hizmetleri numarası üzerinden hem de bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden almaktadır. Kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı hesabınız var ise hemen internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak 4.500 TL ödeme alabilirsiniz.

DenizBank

Denizbank üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız başvurunuzu yapmak için bankanın kurtaran hesap adındaki Kredi ile mevduat hesabı başvurusuna işlem yapmanız gerekiyor. Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara bu limit otomatik olarak tanımlanmaktadır. Denizbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek kurtaran yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına bu mesajı gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere sonuç verecek ve onaylanan tutarı hemen hesabınıza yatırabileceksiniz.

Sadece Ziraat Bankası ve Denizbank üzerinden değil Emekli maaşınızı hangi banka üzerinden alıyorsanız o bankadan internet bankacılığı uygulaması üzerinden kendi emekli maaşı hesabınıza artı para yükleyebiliyorsunuz. Genellikle almış olduğunuz emekli maaşına göre yapılacak olan Bu işlemlerde daha önce kredili mevduat hesabı kullanan ve düzenli ödemeler yapan vatandaşlara daha yüksek limitlerde de artı para imkanı sunulmaktadır. Bankaların kredi kampanyalarını ve kredili mevduat hesabı kampanyalarını öğrenmek istiyorsanız resmi internet sitelerine giriş yapabilir veya size yakın olan banka şubesine giderek işlemleri nasıl yapıldığı hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz.