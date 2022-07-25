Akbank sadece emekliye değil bireysel müşterilere de 100.000 TL'ye kadar kredi vereceğini açıkladı

Akbank son zamanlarda yapmış olduğu kredi kampanyaları ile birlikte adından söz ettirmeye devam ediyor. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka 36 ay vadeli olarak yeni bir kredi paketi hazırladı. Banka müşterisi olmanız durumunda sizler de başvurularınızı gerçekleştirerek Akbank üzerinden 100.000 TL'ye kadar yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için başlattığı bu Kredi kampanyasında acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların emekli olması durumunda emekli maaşını kendi Bankası üzerinden almasını isterken bireysel olan vatandaşların ise sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmasını istiyor.

Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden de yapılan bu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sunulacak. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra ayrıca 4000 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalanabileceksiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için ayrıca Akbank direkt uygulaması üzerinden de kredi imkanı sağlamaktadır.

Akbank direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olması durumunda aynı gün içinde kredi kullanabilmeleri için direkt uygulaması üzerinden işlem yapmaları gerekiyor.

Oturduğunuz yerden başvuru yapmak istiyorsanız akbank'ın sms kredi servisini kullanabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak 4425 numarasına mesaj göndermeleri durumunda akbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak ve başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda da otomatik olarak ne kadar kredi onayı aldıklarını cep telefonlarına gelecek olan mesaj ile göreceklerdir.