Emekliye 4000 TL Bayram İkramiyesi Verilecek, Talimat Verildi

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda emekli olmaları durumunda bankalardan 1100 TL emekli promosyonu aldığını söyleyebiliriz. 1100 TL hem Emekli promosyonu olarak hem de bayram ikramiyesi olarak hesaplara yazıyor. Emekli olan vatandaşlar 2022 yılı Ocak zammı sonrasında Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda verilecek olan emekli Bayram ikramiyeleri ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmış olduğu bir televizyon programında da bu konu bahsedildi ve emekli Bayram ikramiyeleri nin artacağını sinyalini verdi.

Emekli olan kişilerin nakit ihtiyaçları olması durumunda Ramazan bayramlarında ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyeleri oldukça önemli olmaktadır. Son yapılan emekli ikramiyesi zammıyla bin TL alan emekliler emekli maaşı almış oldukları banka üzerinden devlet tarafından ödenen ikramiyeler de 1100 TL ödeme almışlardı. Artan ekonomik sıkıntılar vatandaşların önümüzdeki yaklaşan Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda ne kadar emekli promosyonu alacağı haberini getirdi.

Meclis onayından Daha geçen ve emekliler için zam yapılacağı Bayram ikramiyeleri ile ilgili 4000 TL olacağı Haberi geldi. Buna göre Ramazan Bayramı'nda 2000 TL kurban bayramında ise 2 bin TL emekli olan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödenecek. Kararın resmileşmesi sonrasında Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşlar herhangi bir başvuru yapmadan kendi emekli maaşı almış oldukları banka üzerinden 2000 TL emekli ikramiyesi alabilecek. Bayram öncesinde bu parayı sorgulamak istiyorsanız bankadan mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.