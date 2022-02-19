Halkbank Banka Kredi Findeks Notu Sıfır Olanlara 11.000 TL Ödeme Yapıyor! Açıklama Sonrasında Kuyruklar Oluştu. Halkbank üzerinden daha önce kredi başvurusu yaparak kredi onayı alamayan vatandaşlar ile birlikte banka kredi notu sıfır olan kişiler 11 bin TL gelir belgesiz olarak Kredi imkanından faydalanabilir. Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu sonrasında başvuru yapacak olan vatandaşların düzenli olarak bir geliri olması yeterli olacak.

Halkbank 11000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank 11 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar kredi almak istiyorlarsa banka müşterisi olmak durumunda bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Halkbank mobil uygulaması üzerinden 36 ay vadeli gelir belgesiz masrafsız imzasız kimliksiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek. Halkbank mobil uygulaması üzerinden yapacağınız Kredi başvurusunda 7gün 24saat işlem yapabilir kredinizi İstediğiniz zaman hesabınıza yatırabilirsiniz.

Halkbank özellikle emekli olan vatandaşların kendi bankasına maaş taşımaları durumunda banka kredi findeks notu sıfır olsa bile yüksek limitli ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Halkbank emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara hem yüksek limitli ihtiyaç kredisi hem de kullanabilecekleri paraf adında kredi kartı imkanı sunacaktır.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların kredi notu sıfır olması durumunda Bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilmeleri için en az son iş yerinde 6 aydır çalışıyor olması gerekmektedir. Halkbank mobil uygulaması kullanmıyorsanız size en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile giderek bankanın 50.000 TL'ye kadar sizler için yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden kampanya detayları hakkında bilgi alabilir faiz oranlarını öğrenebilir ve kullanacağınız kredi limiti ile birlikte aylık ödeme tablosunu hesaplayabilirsiniz.