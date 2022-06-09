Emekliye 2500 TL Ödeme! SGK ile Anlaşma Yapıldı!

SGK İle El Sıkışan O Bankalar Emekliye 2.500 TL'ye Varan Ek Ödeme Yapacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında gerçekleştirilen iş sözleşmeleri hükümleri gereğince emekli bir vatandaşın, emekli aylığını en az 36 ay boyunca aynı bankadan alma sözü vermesi karşılığında kendisine 2500 TL'ye varan ek ödeme yapılacak.

Emekli vatandaşlara bankalar tarafından destek ödemeleri verilmeye devam ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan anlaşma hükümleri neticesi gereğince 2022 yılı emekli promosyon oranlarını artıran pek çok banka, özellikle de düşük emekli maaşı alanların neredeyse bir maaş aşağı yakın ikramiye ödemesi yapıyor.

En yüksek emekli promosyonu veren bankalardan gelen peş peşe açıklamaların sonrasında 31 Mart 2022 tarihine kadar müracaat işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlarla Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank ile Şekerbank emekli promosyon ödemelerini verecek.

Garanti Bankası Emekli Promosyon Ödemeleri

Garanti Bankası tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre emekli maaşlarının Garanti Bankası'na taşınması ile beraber emekli vatandaşların aldıkları emekli aylıkları paralelinde kendilerine 2.500 TL'ye Varan emekli promosyon ödemesi yapılacak.

Şekerbank emekliye ₺2.000 ödeme

Şekerbank emekli promosyon ödemesi adı altında 2000 TL'ye varan ek ödeme yapacağını duyurdu. Buna göre emekli vatandaşların maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirmelerinin sonrasında faydalanabilecekleri maaş ek ödemeler, Şekerbank tarafından 3 iş günü içerisinde hesaplara aktarılacak.