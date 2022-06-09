Paraya Sıkışanlar O bankaya Koşuyor! Sıfır Faiz İle Başvuran Herkesin Hesabını Anında 5000 TL Gönderiyor...

Acil nakit problemi açısından kredi çekmek isteyen vatandaşlara ING Bank tarafından bomba gibi bir kredi kampanyası geldi. ING Bank, kredi faizini ödemiyor gibi kredi kullanma avantajı sunan kampanyasını ilan etti. İşte karşınızda ING Bank tarafından sunulan faizsiz kredi kullanma avantajı sunan kampanyanın detayları ve çok daha fazlası haberimizde..

ING Bank'tan faizsiz kredi kampanyası ilanı

ING Bank, faizsiz kredi kampanyası ile beraber acil nakit problemi yaşayan fakat kredi kullanırken yüksek kredi faizlerini ödemek istemeyen vatandaşlara büyük müjdeli haberi verdi. ING Bank tarafından başlatılan kredi kampanyası aracılığı ile kredi kullanacak vatandaşlar, kullanmış oldukları kredinin faizi her ne olursa olsun turuncu ekstra programına katılım sağlayarak alacakların nakit iadesi ile sanki hiç kredi faizi ödememiş gibi olacak. Kampanya kapsamında tüketiciler ise isterse indirimli oranlarından faydalanabiliyor. Faizsiz kredi avantajı açısından tüketicilerin ING Bank'ın turuncu ekstra programına katılım sağlamaları ve her ay düzenli bir şekilde 1250 TL tutarında turuncu ekstra banka kartı ile harcama yapmaları gerekiyor.

ING Bank Faizsiz Kredi Kampanyası Detayları Neler?

ING Bank tarafından sunulan faizsiz kredi kampanyası kapsamında harcama ile 5000 TL'ye varan olan krediler açısından aylık 1250 TL tutarındaki harcamanın turuncu ekstra programı kapsamında gerçekleştirilmesi ile nakit iadesi alınabilir ve böylece %0 faiz oranından faydalanılabilir. Diğer taraftan tüketiciler 5.000 TL'ye varan kredilerde ise aylık 2500 TL tutarlığında bakiyeyi ING Bank vadesiz TL hesabında tutarak yine aynı şekilde sıfır faiz oranından faydalanabilir.