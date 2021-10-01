Emekliye 1900 TL’lik Ek Ödeme Müjdesi! e-Devlet Başvuruları Başladı, Herkes Yararlanacak!

SSK, BAĞ-KUR, SGK ve emekli sandığı emeklileri için bugün yeni bir duyuru daha yayınlandı. Bütün emekliler, e-Devlet üzerinden başvuru yaptıkları takdirde 1900 TL destek ödemesi alabilecek.

Emekli olan vatandaşlar maaşların en az asgari ücret seviyesine sabitlenmesini beklerken müjdeli haber bugün duyuruldu. Emeklilere verilen bu güzel haber, herkese umut oldu. Bütün emekliler, başvuru yaptıkları takdirde 1900 TL’lik destek ödemesinden faydalanabilecek. Yeni emekli olan veya halihazırda emekli olan herkesin başvuru yapabileceği bu kampanya, E-devlet üzerinden başvurulabilecek.

Emekli maaşlarının düşüklüğünden dolayı şikayet eden ve maaşların en az asgari ücret seviyesine çekilmesini isteyen emeklilere, bankalar ardı ardına kampanyalar düzenledi. Adeta can suyu gibi gelen bu kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Son günlerde bankaların promosyon kampanyalarının başlamasıyla emekliler bir rahatlıyor. Banka promosyonları hakkında yeni bir duyuru yayınlayan TEB Bankası, emekliye tek seferlik olmak üzere 1900 TL Ek ödeme yapılacağını duyurdu. Promosyon adındaki ödeme, 1600 TL'ye kadar olan TEB Bankası emeklilerinin kredi kartı kullanmaları halinde her ay 100 TL ve üzeri sağlık sektörü ve market alışverişleri için indirim uygulanarak, ayda en fazla 50 TL ve altı ay boyunca, bir ay içine de en fazla 300 TL indirim verileceğini açıklandı.

Promosyon Başvuruları E-Devlet’te!

TEB Bankası, emekli promosyon ödemelerini vermek için başvuru şartını aramaktadır. Promosyon almak isteyenlerin öncelikli olarak emekli maaşını TEB Bankası’na taşıması ve 3 sene boyunca tek bankadan maaş alması gerekiyor. Tabi ki promosyonu almak için 3 yıl bekleme süresi olmayacak. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasından 3 gün sonra emekli promosyon ödeme miktarı banka hesabınıza yatırılmış oluyor. Başvuru işlemleri için TEB Bankası şubeleri veya kişisel e-devlet hesapları üzerinden tamamlanabiliyor.

Emekli Promosyonu Ne Kadar Devam Edecek?

Emekli vatandaşların faydalanabilmesi için promosyon dönemi başvuruları Nisan ayı itibari ile başlamıştı. Birçok banka kampanyası sona ermişken TEB Bankası’nın sunduğu promosyon kampanyası yıl sonuna kadar devam edecek. Başvuruda bulunmak isteyenler yıl sonuna kadar emekli maaş hesaplarını TEB Bankası şubelerine, internet bankacılığına, cepte TEB uygulamasına ve e-devlet üzerinden başvuru paneline girerek işlemlerini zaman kaybetmeden tamamlayabilir.