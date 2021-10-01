Emeklilere Düşük Faizli Kredi Kampanyası: Emekli olan vatandaşlara, 0.49 faizli destek kredisi verecek olan bankalar açıklandı. Emekli olan vatandaşlar, başvurularını tamamlayıp 0.49 faizli destek kredisi kampanyasından yararlanabilecekler. Emekli vatandaşlarımızın yüzünü güldüren bu kampanya, son dakika olarak vatandaşlara bildirildi.

Son dakika da duyurulan bu kampanya da emekli olan vatandaşlara 0.49 faiz ile 50.000 TL ve 36 ay vadeyle destek kredisi verilecektir. Uygun faiz seçenekleri ile işlem yapmayı tercih eden vatandaşların, emekli maaşlarını kamu bankalarından almaları gerekmektedir. Bankaların emekli vatandaşlar için yaptığı bu kampanyada yalnızca ihtiyaç kredisi alacak emeklilere ve daha öncesinden kapmanya kapsamındaki bankadan kredi almış olan kişilere onay verilecektir.

Emekliye Kredi

Emekli olan vatandaşlara 0.49 faiz oranları ile kredi verecek olan bu bankalar, verilen kredilerin ilk taksitlerinde 3 ay erteleme yapacaklarını bildirdi.

Başta Ziraat bankası olmak üzere birçok banka, emekli olan vatandaşlara düşük faizli kredi kampanyasını duyurdu. 0.49 faizli kredi kampanyasından yararlanmak isteyen emekli vatandaşların uyması gereken şartlar vardır. Kampanya kapsamındaki bankalar, emekli maaşını kendi bankası üzerinden alan vatandaşlara ve daha öncesinde kendi bankası üzerinden kredi alan vatandaşlara 0.49 faiz oranıyla kredi desteği verecektir. Kampanya kapsamında olan banka şubeleri, belirlenmiş olan şartlara uygun kişilere kredi verecektirler. Belirlenen şartlara uygun olmayan vatandaşlar daha yüksek faiz miktarları ile kredi alabilecekler. Kredi almak isteyenler, bankanın internet sitesinden veya bankanın herhangi bir şubesinden kimlik bilgileri ile başvuru yapabilirler. Başvuru yapan vatandaşlar sonuçları 5 dakika içerisinde öğrenebilecekler.

Emekli olan vatandaşlara verilecek olan düşük faizli kredilerde, 50.000 TL kredi 36 ay vadeli olarak kullandırılacak. Bankanın mobil uygulamasını kullanan vatandaşlara, mobil uygulama ile bankanın herhangi bir şubesine gitmeden kredi başvurusu imkanı tanınacaktır. Son dakika ile emeklilere müjde gibi açıklanan bu kampanyaya başvuru yapan kişilerin, emekli maaşını kredi başvurusu yaptığı bankadan almaları şartı vardır. Başvuru yaptığı banka üzerinden emekli maaşını almayan kişilere kredi onayı verilmeyecektir. Bankaların yapmış olduğu bu kampanyadan sadece emekli olan vatandaşlar yararlanabilir. Şartlara uygun olan emekliler 0.49 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapabilirler.