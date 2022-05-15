Emekliye 19 Mayıs Müjdesi Geldi! Emeklinin hesabına 30.000 TL yatacak

SON DAKİKA FLAŞ HABER: Emekli olan vatandaşlara 30000 TL ödeme yatıracak olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere gelir belgesiz olarak işlem yapacağını açıkladı. Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, bu banka üzerinden hemen ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu hemen yapabilecek ve ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, bu kredilerde, vatandaşların kendi bankasından emekli maaş almasını şart koşmaktadır. Emekli maaşını kamu bankalarından alan vatandaşlar, kredi puanı düşük olsa bile hemen onay alabilecek veya acil ihtiyaçlar için 30000 TL gelir belgesiz kredi kullanabilecektir.

19 Mayıs tarihine kadar başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere banka düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlamaktadır. ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler eğer bu bankalardan maaş almıyorsa maaş, taşıma işlemleri sonrasında ihtiyaç kredisi için başvurularını yapabilecek ve sadece 30000 TL değil, daha yüksek limitlerde kredi kullanabilecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları, kampanyalarda özellikle kredi kullanacak olan kişilerin diğer bankadaki olan borçlarında hesaplayarak tüm banka borçlarını tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayacak ve daha yüksek limitlerde kredi imkanı sağlayacaktır.

Başvuru yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan emekli Kredisi Başvuru Formunu doldurabilir veya size yakın olan banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Emekli maaşınızı kamu bankalarına taşımanız durumunda sadece ihtiyaç kredisi olarak değil, konut kredisi veya taşıt kredisi, kullanacağınız zamanda sizlere düşük faizli destek büyümektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine taşırsanız banka sizlere ayrıca, 750 TL'ye varan emekli promosyonundan da vermektedir. başvuru şartlarını ve detayları öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilir ve güncel faiz oranlarını öğrenerek, aylık kredi taksit ödemenizin nekadar olduğu hakkında bilgi alabilirsiniz.