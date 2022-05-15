Son Dakika: Bankamatik Kartı Kullanan Kişilerin Hesaplarına 18.000 TL Ödeme Yatıyor! Nakit ihtiyacı olan ve 18 bin TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara bu hafta içerisinde düşük faizlerle ödeme yapılacağı açıklandı. 18 bin TL kredi ödemesi alacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olması durumunda, Finansbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte kredilerini istedikleri zaman bankamatik kartına yükleyebilecek.

Bankamatik kartını kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda, işlemlerini kolay bir şekilde bu bankalar üzerinden yapabilecektir. başvuru yapacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, 18 bin tl verilen bu kredilerde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturarak uzun vadelerde ve düşük faizlerde kredi kullanabiliyor.

QNB Finansbank 18000 TL ödeme nasıl yapılır?

QNB Finansbank üzerinden son yapılan kampanyada, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin 18 ile 65 yaş arasında olması gerekmektedir. Sms ile kolay bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu bankanın kredi kampanyasına katılmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kimlik numaranızı yazınız ve bu mesajı: 30 50 numarasına gönderiniz. gönderilen mesaj sonrasında banka, değerlendirmeye yapacakmış, sizleri nekadar kredi onayı verdiğini söyleyecektir.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası Ödeme Veriyor

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler de 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, bankamatik kartı, bu bankada olması durumunda hemen Akbank Direkt uygulaması, şifresi alarak, Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilir, buradan 18000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilir. Sms ile Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakan ve kimlik numaranızı 44 25'e gönderin.

Kampanya yapan bir diğer banka olan Yapı Kredi Bankası üzerinden de ister banka şubelerinden kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte, isterseniz de bankanın SMS kredi servisini kullanarak, oturduğunuz yerden kredi başvurusu yapabilir ve hemen onay alabilirsiniz. Sms ile başvuru yapmak için bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelir yazarak, 44 11 e gönderin. başvurunuzu değerlendirdikten sonra sizleri ne kadar kredi onay aldığınızı mesajı gelecek ve bu mesajda, faiz oranları da bildirilecektir.