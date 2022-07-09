Denizbank 30.000 TL Ödeme Veriyor! Emekli, Çalışan, Ev Hanımı Herkes Alabiliyor! Temmuz Sonuna Kadar Ödeme Yapılacak!

Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyenlere 30000 TL'ye kadar yeni bir kredi kampanyası yapıldı. Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu olarak yapılacak olan bu kampanyada banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda sizlere, SMS ile başvuru yapmanız ile birlikte gelir belgesiz 30000 TL ödeme verileceği açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Denizbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, bu kredileri alabilmeleri için bazı kredi şartlarına uygun olmaları gerekiyor.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 1500 üzerinde kredi puanı olması gerekmektedir.

18 yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler, Denizbank'ın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilir.

Bankalardan herhangi bir icralık dosyası olmayan ve kredi sicili temiz olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilir.

Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlar, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, aşağıdaki başvuru yöntemlerinde hızlı bir şekilde işlem yapabilir.

KREDİ BAŞVURUSU

30000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Denizbank'ın SMS Kredi servisinden hemen yararlanabilirsiniz. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndererek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında onay alan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte kredi kullanabilir veya banka şubelerine gitmeden, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi hemen hesaplarına yatırabilir.